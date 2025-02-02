Российские туристы на Маврикии паникуют из-за приближения циклона

На Маврикии ожидается усиление циклона, что вызывает беспокойство среди российских туристов. Местные магазины испытывают наплыв покупателей, поскольку жители и гости острова стараются запастись необходимыми товарами на фоне ухудшающихся погодных условий, сообщает Shot в своем telegram-канале.
«Местный прогноз обещает, что, помимо дождей, на Маврикий обрушится сильный ветер, поэтому туристов просят по возможности оставаться в отелях, на острове также могут ввести комендантский час. Периодически из-за сильного ветра задерживаются рейсы на остров», — говорится в сообщении. Дополнительно метеорологи предупреждают о нескольких циклонах, последний из которых может начаться 18 февраля.
В Сочи в субботу, 11 января, утром были зафиксированы несколько землетрясений малой магнитуды. По словам Елены Карпович, руководителя сейсмологической службы курорта, причиной сейсмической активности является формирование молодых гор Кавказа, передает RT. Жители города ощутили подземные толчки, однако сообщений о каких-либо разрушениях не поступало.
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