Над Липецкой областью произошел нештатный сход двух авиаснарядов

В Липецкой области 1 февраля произошло падение двух авиационных боеприпасов, которые приземлились в Елецком районе и Воловском муниципальном округе. Об этом сообщает правительство региона.
«Над Липецкой областью произошел нештатный сход двух авиационных боеприпасов. Один упал в Елецком районе, другой — в Воловском МО, вдали от жилых домов», — говорится в сообщении.
В связи с происшествием на местах падения боеприпасов работают специалисты-взрывотехники. Эти места находятся вдали от жилых домов, что исключает непосредственную угрозу для населения.
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