Над Липецкой областью произошел нештатный сход двух авиаснарядов

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Один авиаснаряд упал в Елецком районе, другой — в Воловском МО
Один авиаснаряд упал в Елецком районе, другой — в Воловском МО Фото:

В Липецкой области 1 февраля произошло падение двух авиационных боеприпасов, которые приземлились в Елецком районе и Воловском муниципальном округе. Об этом сообщает правительство региона.

«Над Липецкой областью произошел нештатный сход двух авиационных боеприпасов. Один упал в Елецком районе, другой — в Воловском МО, вдали от жилых домов», — говорится в сообщении.

В связи с происшествием на местах падения боеприпасов работают специалисты-взрывотехники. Эти места находятся вдали от жилых домов, что исключает непосредственную угрозу для населения.

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В Липецкой области 1 февраля произошло падение двух авиационных боеприпасов, которые приземлились в Елецком районе и Воловском муниципальном округе. Об этом сообщает правительство региона. «Над Липецкой областью произошел нештатный сход двух авиационных боеприпасов. Один упал в Елецком районе, другой — в Воловском МО, вдали от жилых домов», — говорится в сообщении. В связи с происшествием на местах падения боеприпасов работают специалисты-взрывотехники. Эти места находятся вдали от жилых домов, что исключает непосредственную угрозу для населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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