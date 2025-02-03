Билановидение: как прошел специальный выпуск шоу «Маска», посвященный Диме Билану

Вечером 2 февраля 2025 года на телеканале НТВ вышел специальный выпуск популярного музыкального шоу «Маска», посвященный творчеству Димы Билана. Зрители увидели выступления новых героев в масках, которые исполнили известные хиты певца. В жюри в этот вечер присоединился и сам Билан, пытаясь угадать, кто скрывается под масками. Подробнее о выпуске, формате и участниках — в материале URA.RU.
О шоу «Маска»
«Маска» — это музыкальное шоу, в котором известные личности выступают в необычных костюмах, полностью скрывающих их внешность. Задача жюри и зрителей — угадать, кто из знаменитостей скрывается под маской. Участники покидают шоу один за другим, снимая маски и раскрывая свою личность.
Специальный выпуск «Билановидение»
В честь Димы Билана — победителя «Евровидения» и четвертого сезона шоу «Маска» — создатели шоу решили сделать специальный выпуск, посвященный его творчеству. В этом эпизоде приняли участие как новые герои в масках, так и уже знакомые зрителям персонажи. Главной изюминкой вечера стало присутствие самого Билана в жюри.
Выступления участников на спецвыпуске шоу «Маска»
Первым на сцену вышел Медвежонок, исполнивший песню «На берегу неба». Своим юмором он напомнил Диме Билану участницу прошлых сезонов — артистку Регину Тодоренко, что в итоге и подтвердилось.
Инопланетный гость спел хит «Невозможное возможно». Несмотря на попытки скрыть свой голос, жюри угадало в нем певицу Диану Анкудинову.
Зевс исполнил трогательную композицию «Стань для меня». Билан предположил, что под маской скрывается артист Тимур Родригез, и оказался прав.
Планета Земля спела зажигательную «Молнию». После долгих споров жюри сошлось во мнении, что это сестра Димы Билана — Анна, что стало настоящим сюрпризом для именинника.
Такси покорило всех исполнением песни «Я просто люблю тебя». Жюри угадало в нем певицу Мари Краймбрери, которая призналась, что ей сложно скрывать свой узнаваемый тембр.
Кот-Рокер под занавес шоу спел «Это была любовь». Несмотря на попытки замаскировать голос, Билан безошибочно определил, что под маской находится исполнительница Наталья Власова. Помимо основных выступлений, зрители увидели номера уже знакомых героев: Анубиса и самого Димы Билана.
Когда и где смотреть шестой сезон шоу «Маска»
Первый выпуск шестого сезона «Маски» выйдет 9 февраля 2025 года. Его можно будет увидеть на телеканале НТВ в 20:00 по московскому времени. Также шоу доступно на официальном сайте телеканала и на видеоплатформе PREMIER.
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