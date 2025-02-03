Маск обвинил USAID в финансировании разработок биологического оружия

Илон Маск обвинил Агентство США по международному развитию (USAID) в финансировании исследований биологического оружия, включая COVID-19. Об этом предприниматель написал в социальной сети Х.
«Знаете ли вы, что USAID, используя ваши налоговые отчисления, финансировало исследования в области биологического оружия, включая COVID-19?» — написал миллиардер. Маск подчеркнул, что деятельность агентства финансируется за счет налогов американцев.
Кроме того, Маск ранее выразил критическую позицию в адрес USAID, назвав организацию преступной и обозначив ее как «змеиное гнездо радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку». После его комментария аккаунт USAID был удален из социальной сети Х, где он насчитывал почти миллион подписчиков.
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