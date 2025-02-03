ХМАО и ЯНАО попали в десятку лучших регионов по объему вкладов

Ямал и Югра попали в топ-10 регионов по объемам вкладов на душу населения. Они расположились на седьмой и девятой строчке рейтинга соответственно.
«Седьмое место — Ямало-Ненецкий автономный округ. Объем вкладов на душу населения: 502,8 тысяч рублей. Ханты-Мансийский автономный округ — девятое место. Объем вкладов на душу населения: 466 тысяч рублей», — сообщает рейтинг РИА Новости.
Лидерами в этом списке стали Москва и Санкт-Петербург с показателями в 1,7 миллиона рублей и 821 тысяча рублей соответственно. Замыкает тройку лидеров Ненецкий АО, где объем вкладов на душу населения равен 821 тысяче рублей.
Самые низкие объемы средств на вкладах зафиксированы в основном в южных республиках. Так на последних месте в списке оказалась Ингушетия (24,6 тысячи рублей на человека) и Чеченская республика (29,6 тысяч рублей на человека). Аналитики объясняют это слабым развитием рынка банковских услуг и сравнительно невысокими доходами.
Ранее URA.RU сообщало, что Ямал ослабил позиции среди регионов с перспективным трудоустройством. По сравнению с четвертым кварталом 2024 года округ потерял 32 позиции.
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