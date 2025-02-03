Стали известны первые обладатели «Грэмми»

В США объявили первых победителей престижной премии «Грэмми». В номинации «Лучшее сольное поп-исполнение» победила Сабрина Карпентер с песней «Espresso», лучшей танцевальной записью стала «Von dutch» — Чарли хсх, а «Лучшим танцевальным/электронным альбомом» — BRAT — Чарли XCX. Об этом сообщается на сайте премии.
«Лучшая танцевальная/электронная запись — „Neverender“ — Justice & Tame Impala — победитель. Лучшее сольное эстрадное исполнение — „Эспрессо“ — Сабрина Карпентер — победитель, Лучшая танцевальная поп-запись — „Von dutch“ — Charli xcx — победитель, Лучший танцевальный/электронный альбом — BRAT— Charli xcx — победитель», — говорится на сайте премии.
В середине 1950-х годов в Соединенных Штатах возникла идея создать награду в области звукозаписи, аналогичную кинематографическому «Оскару» и телевизионной «Эмми». Это предложение было выдвинуто в процессе подбора первых лауреатов для установки их звезд на Голливудской «Аллее славы». В 1957 году была создана Национальная академия искусства и науки звукозаписи США, которая в 1958 году учредила награду, получившую название «Грэмми». Это наименование происходит от слова «граммофон», поскольку победители награждаются статуэткой в форме этого устройства.
67-я церемония вручения «Грэмми» состоится 2 февраля 2025 года. Она пройдет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
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