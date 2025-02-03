Панама объявила о выходе из китайской инициативы «Пояс и путь»

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Трамп пообещал вернуть контроль США над Панамским каналом
Трамп пообещал вернуть контроль США над Панамским каналом Фото:

Правительство Панамы не намерено продлевать меморандум о взаимопонимании с Китаем по программе «Один пояс — один путь». Об этом заявил президент страны Хосе Рауль Мулино после встречи с главой госдепартамента США Марко Рубио.

«Я принял важное решение и сообщаю вам о нем. Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 года по инициативе „Один пояс — один путь“. Это так. Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока, но я думаю, что его необходимо продлевать через год-два», — заявил Мулино, его слова передает РИА Новости.

Ранее Трамп выразил намерение требовать немедленного возвращения контроля над Панамским каналом в американские руки из-за повышенных тарифов на его использование, напоминает телеканал 360. Он отметил, что канал имеет критическое значение для американской экономики и оперативной готовности Военно-морского флота США в Атлантическом и Тихом океанах, подчеркнув, что США являются основным пользователем канала, совершающим более 72 % проходов через него.

Китайская программа «Один пояс — один путь» направлена на соединение 65 стран мира через развитие как цифровой, так и физической инфраструктуры, включая строительство дорог, портов и телекоммуникационных сетей, что предоставляет эти страны возможности для экономического развития.

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Правительство Панамы не намерено продлевать меморандум о взаимопонимании с Китаем по программе «Один пояс — один путь». Об этом заявил президент страны Хосе Рауль Мулино после встречи с главой госдепартамента США Марко Рубио. «Я принял важное решение и сообщаю вам о нем. Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 года по инициативе „Один пояс — один путь“. Это так. Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока, но я думаю, что его необходимо продлевать через год-два», — заявил Мулино, его слова передает РИА Новости. Ранее Трамп выразил намерение требовать немедленного возвращения контроля над Панамским каналом в американские руки из-за повышенных тарифов на его использование, напоминает телеканал 360. Он отметил, что канал имеет критическое значение для американской экономики и оперативной готовности Военно-морского флота США в Атлантическом и Тихом океанах, подчеркнув, что США являются основным пользователем канала, совершающим более 72 % проходов через него. Китайская программа «Один пояс — один путь» направлена на соединение 65 стран мира через развитие как цифровой, так и физической инфраструктуры, включая строительство дорог, портов и телекоммуникационных сетей, что предоставляет эти страны возможности для экономического развития.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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