Панама объявила о выходе из китайской инициативы «Пояс и путь»

Правительство Панамы не намерено продлевать меморандум о взаимопонимании с Китаем по программе «Один пояс — один путь». Об этом заявил президент страны Хосе Рауль Мулино после встречи с главой госдепартамента США Марко Рубио.
«Я принял важное решение и сообщаю вам о нем. Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 года по инициативе „Один пояс — один путь“. Это так. Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока, но я думаю, что его необходимо продлевать через год-два», — заявил Мулино, его слова передает РИА Новости.
Ранее Трамп выразил намерение требовать немедленного возвращения контроля над Панамским каналом в американские руки из-за повышенных тарифов на его использование, напоминает телеканал 360. Он отметил, что канал имеет критическое значение для американской экономики и оперативной готовности Военно-морского флота США в Атлантическом и Тихом океанах, подчеркнув, что США являются основным пользователем канала, совершающим более 72 % проходов через него.
Китайская программа «Один пояс — один путь» направлена на соединение 65 стран мира через развитие как цифровой, так и физической инфраструктуры, включая строительство дорог, портов и телекоммуникационных сетей, что предоставляет эти страны возможности для экономического развития.
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