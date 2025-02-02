02 февраля 2025
01 февраля 2025

Челябинцев предупредили о нашествии саранчи летом

© Служба новостей «URA.RU»
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Угрозой для нового урожая летом 2025 года станет саранча
Угрозой для нового урожая летом 2025 года станет саранча Фото:

Летом 2025 года на Челябинскую область может налететь саранча, что обусловлено аномально теплой зимой. Такой прогноз сделал федеральный Россельхозцентр при Минсельхозе.

«Из-за аномально теплой зимы одной из главных угроз нового урожая в РФ станет саранча. В этом году с ней придется бороться в 21 регионе. Речь идет об Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской, Новосибирской областях и других субъектах страны», — говорится в докладе Россельхозцентра, который имеется в распоряжении «Известий».

Эксперты считают, что наиболее подвержены вредителям регионы, которые граничат с Казахстаном, сообщило издание. Министерство сельского хозяйства выделило 85,8 миллиона рублей на формирование специального отряда и приобретение наземных опрыскивателей для работы на указанной территории, как указано в официальном документе. Также сообщается, что в нескольких регионах России уже проведены специальные тренировки по борьбе с распространением саранчи, а для анализа ситуации и разработки мер по защите сельскохозяйственных угодий созданы координационные центры.

Как URA.RU писало ранее, В Челябинской области в конце июля 2024 года саранчой были заражены 890 гектаров пашни. По данным Россельхозцентра, обследования по саранче в регионе тогда охватили территорию 206,5 тысячи гектаров.

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Летом 2025 года на Челябинскую область может налететь саранча, что обусловлено аномально теплой зимой. Такой прогноз сделал федеральный Россельхозцентр при Минсельхозе. «Из-за аномально теплой зимы одной из главных угроз нового урожая в РФ станет саранча. В этом году с ней придется бороться в 21 регионе. Речь идет об Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской, Новосибирской областях и других субъектах страны», — говорится в докладе Россельхозцентра, который имеется в распоряжении «Известий». Эксперты считают, что наиболее подвержены вредителям регионы, которые граничат с Казахстаном, сообщило издание. Министерство сельского хозяйства выделило 85,8 миллиона рублей на формирование специального отряда и приобретение наземных опрыскивателей для работы на указанной территории, как указано в официальном документе. Также сообщается, что в нескольких регионах России уже проведены специальные тренировки по борьбе с распространением саранчи, а для анализа ситуации и разработки мер по защите сельскохозяйственных угодий созданы координационные центры. Как URA.RU писало ранее, В Челябинской области в конце июля 2024 года саранчой были заражены 890 гектаров пашни. По данным Россельхозцентра, обследования по саранче в регионе тогда охватили территорию 206,5 тысячи гектаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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