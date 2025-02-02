Челябинцев предупредили о нашествии саранчи летом

Летом 2025 года на Челябинскую область может налететь саранча, что обусловлено аномально теплой зимой. Такой прогноз сделал федеральный Россельхозцентр при Минсельхозе.
«Из-за аномально теплой зимы одной из главных угроз нового урожая в РФ станет саранча. В этом году с ней придется бороться в 21 регионе. Речь идет об Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской, Новосибирской областях и других субъектах страны», — говорится в докладе Россельхозцентра, который имеется в распоряжении «Известий».
Эксперты считают, что наиболее подвержены вредителям регионы, которые граничат с Казахстаном, сообщило издание. Министерство сельского хозяйства выделило 85,8 миллиона рублей на формирование специального отряда и приобретение наземных опрыскивателей для работы на указанной территории, как указано в официальном документе. Также сообщается, что в нескольких регионах России уже проведены специальные тренировки по борьбе с распространением саранчи, а для анализа ситуации и разработки мер по защите сельскохозяйственных угодий созданы координационные центры.
Как URA.RU писало ранее, В Челябинской области в конце июля 2024 года саранчой были заражены 890 гектаров пашни. По данным Россельхозцентра, обследования по саранче в регионе тогда охватили территорию 206,5 тысячи гектаров.
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