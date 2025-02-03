Россияне массово начали жаловаться в ЦБ из-за начислений процентов по вкладам

Количество жалоб граждан на банки в 2024 году, поступивших в Центробанк России, значительно увеличилось. По информации, предоставленной представителем ЦБ изданию «Ведомости», более 2000 обращений были связаны с вопросами по вкладам, из которых 554 касались несогласия с начисленными процентами.
«Заметный рост количества обращений начался со второй половины года», — сообщил представитель Центрального банка. По его словам, в 2023 году было зафиксировано в два раза меньше жалоб на начисление процентов по вкладам, всего 262 обращения.
Данный рост жалоб следует на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ, которая начала расти с середины прошлого года и достигла 21% к концу года. Во второй декаде декабря 2024 года максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках поднялась до 22,7%, что способствовало увеличению количества обращений граждан.
Представители Центрального банка России заявили, что ключевая процентная ставка должна поддерживаться на уровне значительно выше текущей инфляции и ожидаемой инфляции на протяжении продолжительного периода времени. Это необходимо для того, чтобы обеспечить сохранение доходов граждан страны. В прошлом, как в 2014 и 2022 годах, решения о повышении ставок были приняты в ответ на временные внешние шоки. Хотя такие меры временно снижали экономическую активность, они способствовали уменьшению инфляции, в результате чего высокие ставки не сохранялись долго.
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