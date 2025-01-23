Центробанк рассказал, почему сохраняет ставку высокой

Ключевая ставка должна оставаться в России значительно выше текущей инфляции и инфляционных ожиданий в течение длительного времени, что поможет сохранить жителям страны свои доходы. Об этом Центробанк заявляет в своем telegram-канале.
«Чтобы снизить слишком высокий спрос, ключевая процентная ставка должна оставаться значительно выше не только текущей инфляции, но и инфляционных ожиданий, которые по-прежнему остаются на высоком уровне. Это позволит потребителям сберегать свои дополнительные доходы, вместо того чтобы расходовать их сразу», — поясняет ЦБ в своем telegram-канале.
Банк отметил, что прошлые случаи повышения ставок были вызваны временными внешними шоками, как в 2014 и 2022 годах. Это хотя и способствовало охлаждению экономической активности, но давало возможность для снижения инфляции, поэтому высокие ставки держались недолго.
В конце 2024 года ЦБ повысил ключевую ставку до 21%, пытаясь бороться с ростом инфляции и закредитованности населения. Регулятор ожидает, что ужесточение денежно-кредитной политики позволит переломить рост цен за счет снижения спроса. Однако экономисты опасаются, что в новых экономических реалиях традиционные меры Банка России дадут обратный эффект и создадут новый вид инфляции.
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