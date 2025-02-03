The Sun: в зоне СВО ликвидирован 18-летний британский наемник

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Британца убил российский беспилотник в зоне СВО
Британца убил российский беспилотник в зоне СВО Фото:

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб 18-летний боец из Великобритании. Смерть наступила в результате атаки дрона в июле 2024 года.

«Был убит российским беспилотником во время боевых действий на Украине. Он погиб в результате взрыва в первые несколько минут своего первого задания», — сообщило The Sun.

Издание указало на то, что в зону СВО молодой человек отправился, когда ему было 17 лет. На момент смерти бойцу исполнилось 18 лет. До этого момента житель города Хаддерсфилд, расположенного в графстве Западный Йоркшир, успел завершить двухгодичное обучение в сфере ухода за животными и охраны природных ресурсов. По рассказу его сослуживца, беспилотник настиг британца в поле.

Ранее сообщалось, что российские военные захватили австралийского наемника. Это подтвердила российская сторона, о чем рассказал австралийский министр иностранных дел Пенни Вонг, пишет RT

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В зоне специальной военной операции (СВО) погиб 18-летний боец из Великобритании. Смерть наступила в результате атаки дрона в июле 2024 года. «Был убит российским беспилотником во время боевых действий на Украине. Он погиб в результате взрыва в первые несколько минут своего первого задания», — сообщило The Sun. Издание указало на то, что в зону СВО молодой человек отправился, когда ему было 17 лет. На момент смерти бойцу исполнилось 18 лет. До этого момента житель города Хаддерсфилд, расположенного в графстве Западный Йоркшир, успел завершить двухгодичное обучение в сфере ухода за животными и охраны природных ресурсов. По рассказу его сослуживца, беспилотник настиг британца в поле. Ранее сообщалось, что российские военные захватили австралийского наемника. Это подтвердила российская сторона, о чем рассказал австралийский министр иностранных дел Пенни Вонг, пишет RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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