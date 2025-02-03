В зоне специальной военной операции (СВО) погиб 18-летний боец из Великобритании. Смерть наступила в результате атаки дрона в июле 2024 года.
«Был убит российским беспилотником во время боевых действий на Украине. Он погиб в результате взрыва в первые несколько минут своего первого задания», — сообщило The Sun.
Издание указало на то, что в зону СВО молодой человек отправился, когда ему было 17 лет. На момент смерти бойцу исполнилось 18 лет. До этого момента житель города Хаддерсфилд, расположенного в графстве Западный Йоркшир, успел завершить двухгодичное обучение в сфере ухода за животными и охраны природных ресурсов. По рассказу его сослуживца, беспилотник настиг британца в поле.
Ранее сообщалось, что российские военные захватили австралийского наемника. Это подтвердила российская сторона, о чем рассказал австралийский министр иностранных дел Пенни Вонг, пишет RT.
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