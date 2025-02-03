ЦИК Белоруссии утвердил победу Лукашенко на выборах президента

На выборах в Белоруссии официально победил президент Александр Лукашенко, за него проголосовало больше половины населения республики, участвовавшего в голосовании. Об этом сообщили в ЦИК Белоруссии.
«Президентом Республики Беларусь избран Лукашенко Александр Григорьевич, за кандидатуру которого подано 5136293 голоса избирателей, что составило 86,82%», — сообщили в telegram-канале ЦИК Белоруссии. Отмечается, что за Лукашенко проголосовало больше половины избирателей.
Заседание ЦИК транслировалось в онлайн режиме. Второе место на выборах занял кандидат Сергей Сыранков, он получил 3,21% голосов избирателей, третье место занял кандидат Олег Гайдукевич, набравший 2,02% голосов, четвертое — кандидат Анна Канопацкая с результатом 1,86% голосов, а пятое — кандидат Александр Хижняк, ему отдали голоса 1,74% процента избирателей. Еще 3,6% выбрали графу «Против всех». Отмечается, что жалоб на ход голосования или подсчет голосов не поступало. Сами выборы состоялись 26 января 2025 года.
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