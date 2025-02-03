SHAMAN сыграет князя Владимира в Кремле

В Кремле пройдет премьера этно-оперы «Князь Владимир» с SHAMAN и Расторгуевым
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SHAMAN сыграет князя Владимира в опере о его жизни и о крещении Руси
SHAMAN сыграет князя Владимира в опере о его жизни и о крещении Руси Фото:

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сыграет роль князя Владимира в одноименной этно-опере. Ее премьера состоится 5 февраля 2025 года в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщили на официальном сайте дворца. 

«Премьера этно-оперы [народного артиста России, композитора и продюсера] Игоря Матвиенко „Князь Владимир“ пройдет в Государственном Кремлевском Дворце 5 февраля <...> Роль князя Владимира, переживающего трансформацию из викинга-язычника в заслуженного крестителя Руси и объединителя русских земель, исполнит артист России Ярослав Дронов (SHAMAN)», — говорится в сообщении на сайте Государственного Кремлевского дворца.

Также в постановке примут участие: народный артист России Николай Расторгуев в роли сподвижника князя и первого христианского мученика на Руси — Федора, сам Матвиенко сыграет скандинавского бога Одина, певица Соя (Асият Сайгидова) — одну из жен князя Владимира. В опере примут участие артисты балета советской и российской танцовщицы Илзе Лиепы, музыканты группы «Любэ», нордик-фолк группа «Ледь» и ведущие солисты оперной сцены.

Премьера приурочена к юбилею Матвиенко. Этно-опера повествует о жизни князя Владимира, в ее сюжете используются фрагменты скандинавских и скифских саг. В произведении используются различные стили — от лирических древнеисландских мотивов до рока. Все костюмы соответствуют описываемой эпохе. 

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Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сыграет роль князя Владимира в одноименной этно-опере. Ее премьера состоится 5 февраля 2025 года в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщили на официальном сайте дворца.  «Премьера этно-оперы [народного артиста России, композитора и продюсера] Игоря Матвиенко „Князь Владимир“ пройдет в Государственном Кремлевском Дворце 5 февраля <...> Роль князя Владимира, переживающего трансформацию из викинга-язычника в заслуженного крестителя Руси и объединителя русских земель, исполнит артист России Ярослав Дронов (SHAMAN)», — говорится в сообщении на сайте Государственного Кремлевского дворца. Также в постановке примут участие: народный артист России Николай Расторгуев в роли сподвижника князя и первого христианского мученика на Руси — Федора, сам Матвиенко сыграет скандинавского бога Одина, певица Соя (Асият Сайгидова) — одну из жен князя Владимира. В опере примут участие артисты балета советской и российской танцовщицы Илзе Лиепы, музыканты группы «Любэ», нордик-фолк группа «Ледь» и ведущие солисты оперной сцены. Премьера приурочена к юбилею Матвиенко. Этно-опера повествует о жизни князя Владимира, в ее сюжете используются фрагменты скандинавских и скифских саг. В произведении используются различные стили — от лирических древнеисландских мотивов до рока. Все костюмы соответствуют описываемой эпохе. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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