Покушение на руководителя Федерации бокса ДНР и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна готовилось как минимум месяц. Неизвестные лица арендовали квартиру в жилом комплексе «Алые Паруса», чтобы незаметно наблюдать за целью, минуя внимание охраны и консьержки.
«Покушение на Армена Саркисяна готовилось не менее месяца, — сообщает telegram-канал Mash. По их данным, неизвестные лица могли вести наблюдение за объектом. Для этого они арендовали апартаменты в жилом комплексе „Алые Паруса“, что позволило им иметь доступ к холлу и осуществлять мониторинг, минимизируя риск привлечения внимания со стороны консьержки и охраны.
По информации канала, в настоящее время проводится проверка всех жителей жилого комплекса, особое внимание уделяется арендаторам квартир. В этом здании установлена система контроля доступа и функционирует качественная охрана. Одна из жительниц поделилась, что в последнее время замечала в доме подозрительных людей, не принадлежащих к местным. Взрыв произошел непосредственно под квартирой известного адвоката Сергея Жорина, который в этот момент отсутствовал в связи с командировкой.
3 февраля в Москве, в престижном жилом комплексе «Алые Паруса», произошел взрыв. В связи с этим инцидентом было инициировано уголовное расследование. По предварительным данным, это была попытка покушения на Армена Саркисяна. Telegram-канал Mash сообщает, что Саркисян скончался в реанимации.
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