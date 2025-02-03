«Калашников» представит новейший ЗРК для защиты городов

Концерн «Калашников» представит зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Крона-Э» на выставке оружия в Абу-Даби (ОАЭ). Он будет использоваться для защиты городов от БПЛА, сообщили в компании.
«Концерн „Калашников“ впервые экспонирует новейший зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны „Крона-Э“ на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX-2025», — отметили в telegram-канале концерна «Калашников». Сообщается, что выставка пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.
«Крона-Э» будет использоваться для защиты важных государственных объектов, объектов городской инфраструктуры и объектов особой важности от воздушных атак, в основном — БПЛА. Также новый ЗРК будет охранять склады со спецгрузами и сооружения стратегических коммуникаций.
«Крона-Э» — комплекс средств обнаружения, управления и автоматизированных мобильных боевых машин или стационарных боевых модулей со средствами поражения. В качестве боеприпасов будут использоваться управляемые ракеты 9М340 и 9М333.
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