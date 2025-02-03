В Магнитогорске из-за плюсовых температур начали разбирать ледовые городки

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Ледовые городки не работают из-за аномального тепла
Ледовые городки не работают из-за аномального тепла Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) аномальное потепление стало причиной демонтажа ледовых городков. Об этом сообщают местные СМИ.

«Подрядчики убирают ледовый городок на 12-м участке. Одновременно остатки фигур вывозят с площади Победы. Следующий на очереди — сквер Металлургов, где в выходные уже разобрали новогоднюю ель», — сообщает информационное агентство «Верстов».

Также на этой неделе будут демонтированы все ледовые городки в Орджоникидзевском и Правобережном районах, в том числе и главный городок на площади Народных гуляний. Обычно ледовые городки радовали детвору до середины февраля.

Также главный ледовый городок демонтировали в Копейске. После нападения вандалов аналогичное решение приняла мэрия Миасса. В Челябинске работа ледового городка приостановлена с 1 февраля до особого распоряжения.

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В Магнитогорске (Челябинская область) аномальное потепление стало причиной демонтажа ледовых городков. Об этом сообщают местные СМИ. «Подрядчики убирают ледовый городок на 12-м участке. Одновременно остатки фигур вывозят с площади Победы. Следующий на очереди — сквер Металлургов, где в выходные уже разобрали новогоднюю ель», — сообщает информационное агентство «Верстов». Также на этой неделе будут демонтированы все ледовые городки в Орджоникидзевском и Правобережном районах, в том числе и главный городок на площади Народных гуляний. Обычно ледовые городки радовали детвору до середины февраля. Также главный ледовый городок демонтировали в Копейске. После нападения вандалов аналогичное решение приняла мэрия Миасса. В Челябинске работа ледового городка приостановлена с 1 февраля до особого распоряжения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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