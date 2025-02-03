В Магнитогорске из-за плюсовых температур начали разбирать ледовые городки

В Магнитогорске (Челябинская область) аномальное потепление стало причиной демонтажа ледовых городков. Об этом сообщают местные СМИ.
«Подрядчики убирают ледовый городок на 12-м участке. Одновременно остатки фигур вывозят с площади Победы. Следующий на очереди — сквер Металлургов, где в выходные уже разобрали новогоднюю ель», — сообщает информационное агентство «Верстов».
Также на этой неделе будут демонтированы все ледовые городки в Орджоникидзевском и Правобережном районах, в том числе и главный городок на площади Народных гуляний. Обычно ледовые городки радовали детвору до середины февраля.
Также главный ледовый городок демонтировали в Копейске. После нападения вандалов аналогичное решение приняла мэрия Миасса. В Челябинске работа ледового городка приостановлена с 1 февраля до особого распоряжения.
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