После нападения вандалов власти Миасса решили снести ледовые городки

В Миассе (Челябинская область) из-за актов вандализма мэрия приняла решения снести все ледовые городки ради безопасности жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«В связи имеющимися актами вандализма в ледовых городках для обеспечения безопасности посетителей все городки вечером будут демонтированы. Надеемся на ваше понимание!» — говорится в заявлении пресс-службы Миасса.
В мэрии отмечают, что неизвестные разрушили часть фигур. Также на данное решение повлияла теплая погода. По нормативам, эксплуатация сделанных из льда скульптур разрешена только при стойких минусовых температурах.
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