02 февраля 2025
01 февраля 2025

После нападения вандалов власти Миасса решили снести ледовые городки

© Служба новостей «URA.RU»
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Вандалы разрушили немало ледяных скульптур в Миассе
Вандалы разрушили немало ледяных скульптур в Миассе Фото:

В Миассе (Челябинская область) из-за актов вандализма мэрия приняла решения снести все ледовые городки ради безопасности жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В связи имеющимися актами вандализма в ледовых городках для обеспечения безопасности посетителей все городки вечером будут демонтированы. Надеемся на ваше понимание!» — говорится в заявлении пресс-службы Миасса. 

В мэрии отмечают, что неизвестные разрушили часть фигур. Также на данное решение повлияла теплая погода. По нормативам, эксплуатация сделанных из льда скульптур разрешена только при стойких минусовых температурах.

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В Миассе (Челябинская область) из-за актов вандализма мэрия приняла решения снести все ледовые городки ради безопасности жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «В связи имеющимися актами вандализма в ледовых городках для обеспечения безопасности посетителей все городки вечером будут демонтированы. Надеемся на ваше понимание!» — говорится в заявлении пресс-службы Миасса.  В мэрии отмечают, что неизвестные разрушили часть фигур. Также на данное решение повлияла теплая погода. По нормативам, эксплуатация сделанных из льда скульптур разрешена только при стойких минусовых температурах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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