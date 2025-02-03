Экс-продюсер KION Мишин возьмется за сериал о бойцах СВО

Основатель «Четвертого канала» (Екатеринбург) и бывший генеральный продюсер онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин отправился в творческий отпуск, но в будущем намерен снять как минимум три сериала. Один из них он посвятит адаптации к мирной жизни бойцов СВО, рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак.
«Я понимаю, что для многих будет новой, больной темой — адаптация к мирной жизни людей, которые прошли СВО. Я придумал сериал на базе ранних рассказов Захара Прилепина. Они не про это — там в рассказах парни, придуманные по такой модели. В общем, классика, „Д`Артаньян и три мушкетера“ — четыре парня, которые прошли СВО, и что с ними случается в мирной жизни. Я просто говорю, над чем я работал до последних дней. Не знаю, будет ли у меня эта возможность доделать, допридумать», — уточнил Мишин.
Также он хотел бы снять проект о белой эмиграции в Югославии. «Я шесть-восемь лет назад попал на белогвардейское кладбище, которое привели в порядок за деньги „Газпрома“, там восстановлены все памятники. Когда я там ходил, то понимал, что каждый памятник — это кино», — говорит продюсер. Третий сериал Мишин хочет снять об истории Петра Врангеля — одного из главных руководителей Белого движения в годы Гражданской войны.
Игорь Мишин родился в 1962 году в Свердловске, был одним из основателей первого частного телеканала Екатеринбурга — «Четвертого канала». Также занимал должность гендиректора ТНТ и вице-президента МТС. Последним местом работы Мишина стал онлайн-кинотеатр KION, который он покинул 29 ноября 2024 года «из-за клеветы и травли». За неделю до этого к Мишину приходили с обысками, продюсер рассказал, что они были связаны с делом галериста Марата Гельмана (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов).
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