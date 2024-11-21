У основателя «Четвертого канала», генпродюсера KION Мишина проходят обыски

21 ноября 2024 в 19:28 Размер текста - 17 +

В доме Мишина нашли сверток с неизвестным веществом Фото: Александра Игнатюк © URA.RU Силовики нагрянули с обысками в дом основателя «Четвертого канала», генерального продюсера онлайн-кинотеатра KION Игоря Мишина. У него обнаружили сверток с неизвестным веществом. Информация об этом появилась в Telegram. «Сегодня [21 ноября] силовики нагрянули в дом Мишина в коттеджном поселке „Раздоры“. В ходе обыска оперативники нашли сверток с неизвестным веществом, его отправили на экспертизу», — передает telegram-канал Baza. Корреспондент URA.RU попросил медиаменеджера прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Мишин, по словам писателя Захара Прилепина, был среди гостей нашумевшей вечеринки, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева. Журналист также отметил, что компания МТС, вице-президентом которой является медиаменеджер, стала спонсором тусовки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики нагрянули с обысками в дом основателя «Четвертого канала», генерального продюсера онлайн-кинотеатра KION Игоря Мишина. У него обнаружили сверток с неизвестным веществом. Информация об этом появилась в Telegram. «Сегодня [21 ноября] силовики нагрянули в дом Мишина в коттеджном поселке „Раздоры“. В ходе обыска оперативники нашли сверток с неизвестным веществом, его отправили на экспертизу», — передает telegram-канал Baza. Корреспондент URA.RU попросил медиаменеджера прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Мишин, по словам писателя Захара Прилепина, был среди гостей нашумевшей вечеринки, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева. Журналист также отметил, что компания МТС, вице-президентом которой является медиаменеджер, стала спонсором тусовки.