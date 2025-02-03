СК предъявил обвинение отцу детей, погибших в Красноярском крае от отравления

Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение 34-летнему отцу детей, погибших в Назаровском районе Красноярского края от отравления. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности четырем лицам.
«В рамках расследования уголовного дела предъявлено окончательное обвинение 34-летнему отцу погибших детей в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам)», — говорится в сообщении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Трагедия произошла в Назаровском районе Красноярского края, где дети скончались в результате отравления. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту их гибели, подходит к завершающей стадии.
Согласно данным следствия, вечером 20 сентября 2024 года отец семьи, будучи осведомленным о правилах использования и мерах безопасности при работе с инсектицидным средством, провел обработку дома от насекомых. Однако мужчина проигнорировал инструкции производителя, не соблюдая необходимые меры предосторожности. После этого он разрешил детям находиться в доме, принимать пищу и остаться там на ночь.
Вследствие отравления 21 сентября погибли 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. На следующий день скончалась 11-летняя девочка, а в ночь на 23 сентября — 12-летняя девочка.
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