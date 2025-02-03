Челябинский губернатор Текслер заинтересовался автобусами «Симаз» в Ульяновске. Фото

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Челябинский губернатор в эти дни работает в Ульяновской области (архивное фото)
Челябинский губернатор в эти дни работает в Ульяновской области (архивное фото) Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Ульяновской области оценил автобусы производства «Симаз». Челябинским перевозчикам глава региона посоветует присмотреться к модели, сообщила 3 февраля пресс-служба правительства области. 

«Автобус интересной конструкции, несколько больше стандартных моделей. Своим перевозчикам посоветуем оценить эту модель с точки зрения экологичности. Надеюсь на наше сотрудничество в этом направлении в будущем», — сказал Текслер, слова которого цитирует пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. Автобусы были выставлены перед зданием Центра компетенции в Ульяновске, где проходил круглый стол по промышленной кооперации и машиностроению. В ходе круглого стола собравшиеся обсудили развитие сотрудничества между Челябинской и Ульяновской областями в сфере машиностроения.

Делегация Челябинской области, которую возглавил Текслер, 2 февраля с ответным визитом отправилась в Ульяновск. Делегацию из Ульяновской области Южный Урал принимал в декабре прошлого года.

Текслер начал свой визит в Ульяновск с посещения мемориальной площади 30-летия Победы, где возложил цветы к Вечному огню. Далее делегация посетила онкологический центр в Димитровграде. Для лечения болезни в медицинском центре применяется протонная терапия — передовой метод лучевой терапии с минимальными побочными эффектами. Челябинская область заинтересована в обмене опытом и сотрудничестве в этой сфере, сказал Текслер. 

Текслер оценил новые автобусы «Симаз»
Текслер оценил новые автобусы «Симаз»
Фото:
Текслер посоветует перевозчикам оценить эту модель с точки зрения экологичности
Текслер посоветует перевозчикам оценить эту модель с точки зрения экологичности
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Ульяновской области оценил автобусы производства «Симаз». Челябинским перевозчикам глава региона посоветует присмотреться к модели, сообщила 3 февраля пресс-служба правительства области.  «Автобус интересной конструкции, несколько больше стандартных моделей. Своим перевозчикам посоветуем оценить эту модель с точки зрения экологичности. Надеюсь на наше сотрудничество в этом направлении в будущем», — сказал Текслер, слова которого цитирует пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. Автобусы были выставлены перед зданием Центра компетенции в Ульяновске, где проходил круглый стол по промышленной кооперации и машиностроению. В ходе круглого стола собравшиеся обсудили развитие сотрудничества между Челябинской и Ульяновской областями в сфере машиностроения. Делегация Челябинской области, которую возглавил Текслер, 2 февраля с ответным визитом отправилась в Ульяновск. Делегацию из Ульяновской области Южный Урал принимал в декабре прошлого года. Текслер начал свой визит в Ульяновск с посещения мемориальной площади 30-летия Победы, где возложил цветы к Вечному огню. Далее делегация посетила онкологический центр в Димитровграде. Для лечения болезни в медицинском центре применяется протонная терапия — передовой метод лучевой терапии с минимальными побочными эффектами. Челябинская область заинтересована в обмене опытом и сотрудничестве в этой сфере, сказал Текслер. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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