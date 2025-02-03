Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Ульяновской области оценил автобусы производства «Симаз». Челябинским перевозчикам глава региона посоветует присмотреться к модели, сообщила 3 февраля пресс-служба правительства области.
«Автобус интересной конструкции, несколько больше стандартных моделей. Своим перевозчикам посоветуем оценить эту модель с точки зрения экологичности. Надеюсь на наше сотрудничество в этом направлении в будущем», — сказал Текслер, слова которого цитирует пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. Автобусы были выставлены перед зданием Центра компетенции в Ульяновске, где проходил круглый стол по промышленной кооперации и машиностроению. В ходе круглого стола собравшиеся обсудили развитие сотрудничества между Челябинской и Ульяновской областями в сфере машиностроения.
Делегация Челябинской области, которую возглавил Текслер, 2 февраля с ответным визитом отправилась в Ульяновск. Делегацию из Ульяновской области Южный Урал принимал в декабре прошлого года.
Текслер начал свой визит в Ульяновск с посещения мемориальной площади 30-летия Победы, где возложил цветы к Вечному огню. Далее делегация посетила онкологический центр в Димитровграде. Для лечения болезни в медицинском центре применяется протонная терапия — передовой метод лучевой терапии с минимальными побочными эффектами. Челябинская область заинтересована в обмене опытом и сотрудничестве в этой сфере, сказал Текслер.
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