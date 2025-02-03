Путин поднял штрафы за продажу вейпов детям до 2 млн рублей

Штраф за продажу несовершеннолетним табака, вейпов и кальянов составит до двух миллионов рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
«... влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 до 300 тысяч рублей; на должностных лиц — от 500 до 700 тысяч рублей; на юридических лиц — от одного до двух миллионов рублей», — сказано в законе. Документ опубликован на сайте правовых актов.
За нарушение ограничений в области розничной торговли табачными изделиями предусмотрены штрафы до 120 тысяч рублей. За продажу насвая и снюса штрафы составляют до 1,5 миллиона рублей. Кроме того, увеличены штрафы за производство алкогольной продукции или за введение в оборот изделий из табака и никотинсодержащей продукции без маркировки.
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