Челябинский губернатор Текслер обсудил с главой Ульяновской области Русских сотрудничество двух регионов. Фото

Челябинский губернатор Текслер встретился с Алексеем Русских
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Текслер 3 февраля работает в Ульяновске (архивное фото)
Текслер 3 февраля работает в Ульяновске (архивное фото) Фото:

В Ульяновске прошла рабочая встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера и губернатора Ульяновской области Алексея Русских, на которой главы двух регионов обсудили вопросы сотрудничества. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба челябинского правительства. 

«В Ульяновске состоялась рабочая встреча Текслера и Русских. В центре внимания — расширение промышленной кооперации между двумя регионами», — сообщила 3 февраля пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. 

Руководители двух регионов отметили схожесть промышленного потенциала Челябинской и Ульяновской областей, особенно в машиностроении. Ведущие предприятия — автомобильный завод «Урал» в Миассе, Челябинский кузнечно-прессовый завод и Ульяновский автомобильный завод — были образованы из Московского автомобильного завода имени Сталина. «Сегодня тесные связи в промышленности сохраняются, прежде всего, между машиностроителями, производителями автокомпонентов, приборостроительными предприятиями», — отметил Текслер.

Другим перспективным направлением совместной работы может стать переоснащение промышленных предприятий. Так, в Челябинской области год назад начал работу первый в России Завод роботов, который специализируется на серийном производстве и сборке промышленных роботов-манипуляторов. Их можно применять на любом промредприятии. 

Текслер сообщил, что уже есть договоренность о прохождении практики челябинскими ординаторами и аспирантами в онкологическом центре Димитровграда, где используется современный метод лечения заболевания. Сотрудничество даст толчок развитию ядерной медицины в Челябинской области. 

Русских отметил, что Челябинская и Ульяновская области постоянно поддерживаем деловые связи. «Сейчас Ульяновский завод автокомпонентов ведет подготовку технико-коммерческого предложения для автомобильного завода „Урал“ на изготовление карданных валов. Совместная работа укреплет промышленный суверенитет нашей страны, избавляет нас от импортозависимости», — добавил Русских. 

Делегация Челябинской области во главе с Текслером 2 февраля с ответным визитом отправилась в Ульяновск. Ранее глава Челябинской области оценил автобусы производства «Симаз», которые намерен посоветовать челябинским перевозчикам. 

Рабочая встреча Текслера и Русских
Рабочая встреча Текслера и Русских
Фото:

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В Ульяновске прошла рабочая встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера и губернатора Ульяновской области Алексея Русских, на которой главы двух регионов обсудили вопросы сотрудничества. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба челябинского правительства.  «В Ульяновске состоялась рабочая встреча Текслера и Русских. В центре внимания — расширение промышленной кооперации между двумя регионами», — сообщила 3 февраля пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.  Руководители двух регионов отметили схожесть промышленного потенциала Челябинской и Ульяновской областей, особенно в машиностроении. Ведущие предприятия — автомобильный завод «Урал» в Миассе, Челябинский кузнечно-прессовый завод и Ульяновский автомобильный завод — были образованы из Московского автомобильного завода имени Сталина. «Сегодня тесные связи в промышленности сохраняются, прежде всего, между машиностроителями, производителями автокомпонентов, приборостроительными предприятиями», — отметил Текслер. Другим перспективным направлением совместной работы может стать переоснащение промышленных предприятий. Так, в Челябинской области год назад начал работу первый в России Завод роботов, который специализируется на серийном производстве и сборке промышленных роботов-манипуляторов. Их можно применять на любом промредприятии.  Текслер сообщил, что уже есть договоренность о прохождении практики челябинскими ординаторами и аспирантами в онкологическом центре Димитровграда, где используется современный метод лечения заболевания. Сотрудничество даст толчок развитию ядерной медицины в Челябинской области.  Русских отметил, что Челябинская и Ульяновская области постоянно поддерживаем деловые связи. «Сейчас Ульяновский завод автокомпонентов ведет подготовку технико-коммерческого предложения для автомобильного завода „Урал“ на изготовление карданных валов. Совместная работа укреплет промышленный суверенитет нашей страны, избавляет нас от импортозависимости», — добавил Русских.  Делегация Челябинской области во главе с Текслером 2 февраля с ответным визитом отправилась в Ульяновск. Ранее глава Челябинской области оценил автобусы производства «Симаз», которые намерен посоветовать челябинским перевозчикам. 
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