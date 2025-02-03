В Ульяновске прошла рабочая встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера и губернатора Ульяновской области Алексея Русских, на которой главы двух регионов обсудили вопросы сотрудничества. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба челябинского правительства.
«В Ульяновске состоялась рабочая встреча Текслера и Русских. В центре внимания — расширение промышленной кооперации между двумя регионами», — сообщила 3 февраля пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.
Руководители двух регионов отметили схожесть промышленного потенциала Челябинской и Ульяновской областей, особенно в машиностроении. Ведущие предприятия — автомобильный завод «Урал» в Миассе, Челябинский кузнечно-прессовый завод и Ульяновский автомобильный завод — были образованы из Московского автомобильного завода имени Сталина. «Сегодня тесные связи в промышленности сохраняются, прежде всего, между машиностроителями, производителями автокомпонентов, приборостроительными предприятиями», — отметил Текслер.
Другим перспективным направлением совместной работы может стать переоснащение промышленных предприятий. Так, в Челябинской области год назад начал работу первый в России Завод роботов, который специализируется на серийном производстве и сборке промышленных роботов-манипуляторов. Их можно применять на любом промредприятии.
Текслер сообщил, что уже есть договоренность о прохождении практики челябинскими ординаторами и аспирантами в онкологическом центре Димитровграда, где используется современный метод лечения заболевания. Сотрудничество даст толчок развитию ядерной медицины в Челябинской области.
Русских отметил, что Челябинская и Ульяновская области постоянно поддерживаем деловые связи. «Сейчас Ульяновский завод автокомпонентов ведет подготовку технико-коммерческого предложения для автомобильного завода „Урал“ на изготовление карданных валов. Совместная работа укреплет промышленный суверенитет нашей страны, избавляет нас от импортозависимости», — добавил Русских.
Делегация Челябинской области во главе с Текслером 2 февраля с ответным визитом отправилась в Ульяновск. Ранее глава Челябинской области оценил автобусы производства «Симаз», которые намерен посоветовать челябинским перевозчикам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!