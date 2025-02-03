В Тюменской области ожидается туман и гололед

Туман окутает регион в ночь с 3 на 4 февраля
В Тюменской области в ночь с 3 на 4 февраля ожидается туман и гололед. Такая информация указана на сайте Росгидрометцентра.
«Прогностическая карта предупреждений по Тюменской области. Туман, период предупреждения: с 20:00 3 февраля до 9:00 4 февраля. Гололедно-изморозевое отложение, период предупреждения: с 20:00 3 февраля до 10:00 4 февраля. На дорогах местами гололедица», — указано на сайте гидрометцентра.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 2 февраля максимальная температура воздуха достигла +1,4 градуса. Такой теплой погоды не было с 2004 года.
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