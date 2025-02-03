В Тюменской области ожидается туман и гололед

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Туман окутает регион в ночь с 3 на 4 февраля
Туман окутает регион в ночь с 3 на 4 февраля Фото:

В Тюменской области в ночь с 3 на 4 февраля ожидается туман и гололед. Такая информация указана на сайте Росгидрометцентра.

«Прогностическая карта предупреждений по Тюменской области. Туман, период предупреждения: с 20:00 3 февраля до 9:00 4 февраля. Гололедно-изморозевое отложение, период предупреждения: с 20:00 3 февраля до 10:00 4 февраля. На дорогах местами гололедица», — указано на сайте гидрометцентра.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 2 февраля максимальная температура воздуха достигла +1,4 градуса. Такой теплой погоды не было с 2004 года.

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В Тюменской области в ночь с 3 на 4 февраля ожидается туман и гололед. Такая информация указана на сайте Росгидрометцентра. «Прогностическая карта предупреждений по Тюменской области. Туман, период предупреждения: с 20:00 3 февраля до 9:00 4 февраля. Гололедно-изморозевое отложение, период предупреждения: с 20:00 3 февраля до 10:00 4 февраля. На дорогах местами гололедица», — указано на сайте гидрометцентра. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 2 февраля максимальная температура воздуха достигла +1,4 градуса. Такой теплой погоды не было с 2004 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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