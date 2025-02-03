Алаудинов поделился впечатлениями о работе «Арбата», созданного Саркисяном

Подразделение «Арбат» достояно выполняло боевые задачи во время вторжения ВСУ в Курскую область. Так командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов прокомментировал смерть основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна в результате теракта в московском жилом комплексе «Алые паруса».
«Подразделение „Арбат“ достойно выполняло задачи в Курской области», — сообщил Апти Алаудинов в своем telegram-канале. Он отметил, что его подразделение «Ахмат» некоторое время выполняло совместные задания с подразделением «Арбат». Между подразделениями была тесная связь во время выполнения боевых задач, подчеркнул Алаудинов. Он добавил, что все причастные понесут наказание.
Командир спецназа назвал этот инцидент терактом. Он принес соболезнования всем близким Саркисяна и бойцам подразделения и подчеркнул, что Саркисян достойно защищал Россию.
Ранее в ЖК «Алые паруса» произошел взрыв самодельной бомбы. Следователи ищут подозреваемого 35-45 лет, запечатленного на камеру видеонаблюдения. В результате инцидента пострадали четверо человек, двое погибли.
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