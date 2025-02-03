Отобраны 30 лучших проектов Всероссийского конкурса гражданских инициатив

Партия «Единая Россия» определила полуфиналистов Всероссийского конкурса гражданских инициатив. В результате народного голосования были отобраны 30 проектов в двух номинациях, сообщается в пресс-релизе партии.
«По итогам народного голосования отобрали по 30 проектов в номинациях „Лучшая федеральная инициатива“ и „Лучшая региональная инициатива“ и 304 — в номинации „Лучшая местная инициатива“», — говорится на сайте «Единой России». Уточняется, что участников полуфинала ждет следующий этап конкурса, который включает подачу заявок на гранты Фонда президентских грантов с 3 февраля по 17 марта.
Отбор полуфиналистов происходил на основе голосования на сайте конкурса, в котором приняли участие более 300 тысяч человек. Наиболее активными оказались жители Республики Дагестан, а также Брянской и Московской областей.
Секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что конкурс стал уникальной площадкой для реализации творческих и социальных инициатив, способствующих развитию регионов и улучшению жизни граждан. Среди проектов выделяются разнообразные инициативы — от поддержки участников специальной военной операции и их семей до развития школьного биатлона и образовательных программ для молодых родителей. Имя победителей будет названо в июне, и они получат всестороннюю поддержку от партии для реализации своих идей.
Председатель Центрального совета сторонников «Единой России» и заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко подчеркнула, что конкурс способствует быстрому развитию инициатив. Она отметила важность получения поддержки НКО в аспектах финансирования, оформления заявок, медиапродвижения и обучении. По ее словам, конкурс также создает возможности для объединения единомышленников по всей стране, стремящихся сделать Россию более сильной и комфортной для жизни. В общей сложности на конкурс было подано более 2300 заявок.
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