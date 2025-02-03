Путин показал, что завлечь работников можно не только зарплатами

Президент Владимир Путин показал, что для покрытия дефицита кадров в промышленности нужны не только высокие зарплаты, но и хорошие условия в колледжах и техникумах для подготовки технических специалистов. Так собеседники URA.RU трактовали встречу главы государства с министром просвещения Сергеем Кравцовым. По их мнению, власти адаптируют систему образования под новые цели страны.
«Сегодня, можно сказать, бум среднего профессионального образования (СПО): ребята выбирают рабочие специальности, трудоустраиваются. Процент трудоустройства более 80%. Мы и дальше будет работать и ставим цель, чтобы 85% ребят после завершения колледжей трудоустраивались на производство», — заявил Кравцов, вспоминая поездку Путина в инновационный центр «Руднево».
Глава Минпросвещения на встрече с президентом анонсировал создание программы капитального ремонта объектов среднего профессионального образования и колледжей. Кравцов также доложил главе государства, что впервые для колледжей создали единые государственные учебники, которые в три раза дешевле коммерческих аналогов.
Путин меняет приоритетные направления в образовании под новые цели России и реагирует на запрос промышленности на квалифицированную рабочую силу, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. По его словам, молодежь действительно стала чаще выбирать рабочие специальности, гарантирующие трудовую занятость и высокую зарплату, но чтобы полностью покрыть возросший спрос на технических специалистов, создаются комфортные условия для получения образования.
“На встрече Путина с Кравцовым обозначили систему приоритетов. Если мы говорим о технологической независимости, о продовольственной безопасности, про опору на собственные силы, то нам нужно развивать агропромышленный комплекс, тяжелую промышленность, оборонку. Система образования должна быть кузницей кадров для приоритетных отраслей, поэтому необходимо создать условия, чтобы молодые люди сделали соответствующий выбор”, — объяснил политолог.
В России идет новая индустриализация, но промышленности не хватает «несколько сот тысяч рабочих», поэтому их могут начать готовить не только в колледжах, а уже со школы, отметил руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. «Сейчас идут разговоры об открытии классов в школах для подготовки специалистов в промышленности, как в Советском Союзе. Тогда в 10-11 классах была производственная практика. В школах, к примеру, были цехи для подготовки токарей, и люди приходили на завод, имея навыки работы на станках. Примерно к этому разворачивается сейчас ситуации, поскольку дальнейшее развитие экономики и промышленности зависит не просто от кадров, а от высококвалифицированных специалистов, готовых работать на современном оборудовании», — заявил собеседник URA.RU.
В России около 60% школьников после девятого класса выбирают СПО, в Москве этот показатель составляет около 40%, рассказал URA.RU руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков. По его словам, в европейских странах лишь пятая часть учащихся готовятся к поступлению в университет, а около 80% отдают предпочтение профессиональным училищам.
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