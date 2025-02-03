Минобороны берет на контроль деятельность ДОСААФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, который регулирует участие государства в управлении Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). Целью данного указа является консолидация усилий государства и общества для повышения эффективности подготовки граждан к военной службе и развития военно-патриотического воспитания.
«В целях консолидации усилий государства и общества, направленных на создание условий для повышения эффективности подготовки граждан к военной службе, развития военно-патриотического воспитания, повышения престижа военной службы, постановляю», — говорится в документе. Кроме того, указ предусматривает активное участие Министерства обороны РФ в координации деятельности ДОСААФ.
Минобороны, Минспорта и Минпросвещения получили поручения по оказанию поддержки ДОСААФ в выполнении государственных задач. Также предусмотрено привлечение организации к участию в мероприятиях в период мобилизации и военного времени, что подчеркивает ее важную роль в системе национальной безопасности.
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