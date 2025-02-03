Военные объяснили отказ в льготах свердловскому бойцу СВО с тяжелейшей травмой

Свердловский участник спецоперации РФ на Украине Александр Волков почти два года не может получить удостоверение ветерана боевых действий из-за того, что предоставляет неполный пакет документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
«При подаче заявления гражданином Волковым А. А. в районный и областной военкоматы был представлен неполный пакет документов для оформления удостоверения ветерана боевых действий. Командование воинской части в пункте постоянной дислокации и военный комиссариат по месту жительства Волкова оказывает содействие в оформлении всех необходимых документов для получения удостоверения ветерана боевых и начисления положенных выплат», — отметили в ведомстве.
Историю Волкова, получившего тяжелую минно-взрывную травму в июле 2023-го, URA.RU рассказало накануне. Мужчину экстренно доставили в больницу Белгорода, а после операции транспортировали в Москву. Но в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко его не приняли, и военнослужащий оказался в Санкт-Петербурге, где в нейрохирургическом отделении ему фактически собрали голову по частям.
Увидев, в каком состоянии Александр, жена бросила его, забрав детей. Сейчас мужчина пытается встать на ноги, чтобы отвести сына в первый класс. Он сообщил корреспонденту URA.RU, что в ответ на его запросы о предоставлении статуса ветерана, дающего различные льготы, получает лишь отписки.
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