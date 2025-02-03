Военные объяснили отказ в льготах свердловскому бойцу СВО с тяжелейшей травмой

ЦВО: участник СВО Волков не имеет статус ветерана из-за нехватки документов

03 февраля 2025 в 20:33 Размер текста - 17 +

Александр Волков почти два года не может получить ветеранку (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловский участник спецоперации РФ на Украине Александр Волков почти два года не может получить удостоверение ветерана боевых действий из-за того, что предоставляет неполный пакет документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). «При подаче заявления гражданином Волковым А. А. в районный и областной военкоматы был представлен неполный пакет документов для оформления удостоверения ветерана боевых действий. Командование воинской части в пункте постоянной дислокации и военный комиссариат по месту жительства Волкова оказывает содействие в оформлении всех необходимых документов для получения удостоверения ветерана боевых и начисления положенных выплат», — отметили в ведомстве. Новость по теме «Он мне такой не нужен»: жена ушла от искалеченного свердловского бойца СВО. Видео Историю Волкова, получившего тяжелую минно-взрывную травму в июле 2023-го, URA.RU рассказало накануне. Мужчину экстренно доставили в больницу Белгорода, а после операции транспортировали в Москву. Но в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко его не приняли, и военнослужащий оказался в Санкт-Петербурге, где в нейрохирургическом отделении ему фактически собрали голову по частям. Увидев, в каком состоянии Александр, жена бросила его, забрав детей. Сейчас мужчина пытается встать на ноги, чтобы отвести сына в первый класс. Он сообщил корреспонденту URA.RU, что в ответ на его запросы о предоставлении статуса ветерана, дающего различные льготы, получает лишь отписки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский участник спецоперации РФ на Украине Александр Волков почти два года не может получить удостоверение ветерана боевых действий из-за того, что предоставляет неполный пакет документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). «При подаче заявления гражданином Волковым А. А. в районный и областной военкоматы был представлен неполный пакет документов для оформления удостоверения ветерана боевых действий. Командование воинской части в пункте постоянной дислокации и военный комиссариат по месту жительства Волкова оказывает содействие в оформлении всех необходимых документов для получения удостоверения ветерана боевых и начисления положенных выплат», — отметили в ведомстве. Историю Волкова, получившего тяжелую минно-взрывную травму в июле 2023-го, URA.RU рассказало накануне. Мужчину экстренно доставили в больницу Белгорода, а после операции транспортировали в Москву. Но в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко его не приняли, и военнослужащий оказался в Санкт-Петербурге, где в нейрохирургическом отделении ему фактически собрали голову по частям. Увидев, в каком состоянии Александр, жена бросила его, забрав детей. Сейчас мужчина пытается встать на ноги, чтобы отвести сына в первый класс. Он сообщил корреспонденту URA.RU, что в ответ на его запросы о предоставлении статуса ветерана, дающего различные льготы, получает лишь отписки.