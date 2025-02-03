Бойцы с СВО рассказали, что ранения получают в первую очередь те, кто ругается матом

Бойцы, участвующие в специальной военной операции (СВО), заметили, что те, кто использует нецензурную лексику, чаще получают ранения или гибнут на передовой. Об этом сообщил представитель Русской Православной Церкви Александр Волков. Он подчеркнул, что священники настаивают на соблюдении норм приличия даже в условиях боевых действий.
«Ребята приходят обратно и говорят: погибают или получают ранения в первую очередь те, кто ругается матом. Это закон, это не я придумал, но он работает. Потому что в мате есть духовная подоплека», — заявил Волков на пресс-конференции в ТАСС. Он также добавил, что использование матерной лексики не допустимо даже в укрытиях, поскольку это может повлиять на исход боевых действий.
По словам Волкова, избегание нецензурной лексики в экстремальных ситуациях помогает сохранить не только физическое, но и духовное здоровье бойцов. Священник утверждает, что матерные слова несут в себе «глубинную духовную, дьявольскую составляющую», что делает их особенно опасными в условиях войны.
Волков признался, что иногда использует нецензурную лексику в личной жизни, однако утверждает, что в церковной среде такого не допускает. В своем выступлении он подчеркнул, что для верующих слово обладает особой святостью и крайне важно. Он также выразил мнение, что использование нецензурной брани может быть вызвано гневом, раздражительностью или недовольством по отношению к самому себе или другим людям.
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