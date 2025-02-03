В зоне СВО ликвидирован командир отряда дронов ВСУ «Острые козырьки»

Украинский командир отряда операторов БПЛА «Острые козырьки» Антон Спицын ликвидирован в зоне СВО. Об этом сообщил его брат Александр Спицын, который служит в этом же отряде.
«Сегодня скончался мой родной брат. Самый близкий и родной мне человек. Тяжело писать и вспоминать жизнь Антона», — написал Александр Спицын на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ и принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он отметил, что командир «Острых козырьков» получил в бою несовместимые с жизнью ранения.
Ранее Александр Спицын заявил, что Украина может только задержать ВС РФ, но победить она не сможет. Сдерживать наступление российской армии получается только благодаря дронам, рассказал он британским СМИ.
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