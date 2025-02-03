03 февраля 2025

В зоне СВО ликвидирован командир отряда дронов ВСУ «Острые козырьки»

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Командир отряда БПЛА получил несовместимые с жизнью ранения в зоне СВО
Командир отряда БПЛА получил несовместимые с жизнью ранения в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский командир отряда операторов БПЛА «Острые козырьки» Антон Спицын ликвидирован в зоне СВО. Об этом сообщил его брат Александр Спицын, который служит в этом же отряде.

«Сегодня скончался мой родной брат. Самый близкий и родной мне человек. Тяжело писать и вспоминать жизнь Антона», — написал Александр Спицын на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ и принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он отметил, что командир «Острых козырьков» получил в бою несовместимые с жизнью ранения.

Ранее Александр Спицын заявил, что Украина может только задержать ВС РФ, но победить она не сможет. Сдерживать наступление российской армии получается только благодаря дронам, рассказал он британским СМИ.

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Украинский командир отряда операторов БПЛА «Острые козырьки» Антон Спицын ликвидирован в зоне СВО. Об этом сообщил его брат Александр Спицын, который служит в этом же отряде. «Сегодня скончался мой родной брат. Самый близкий и родной мне человек. Тяжело писать и вспоминать жизнь Антона», — написал Александр Спицын на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ и принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он отметил, что командир «Острых козырьков» получил в бою несовместимые с жизнью ранения. Ранее Александр Спицын заявил, что Украина может только задержать ВС РФ, но победить она не сможет. Сдерживать наступление российской армии получается только благодаря дронам, рассказал он британским СМИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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