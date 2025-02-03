03 февраля 2025

Келлог хочет приехать в Киев

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США Дональд Трамп направит своего посланника в Киев
Президент США Дональд Трамп направит своего посланника в Киев Фото:

В середине февраля ожидается приезд в Киев специального посланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога. Он планирует встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Radio NV со ссылкой на источники.

«Спецпредставитель Трампа Келлог должен приехать на Украину в середине февраля для встречи с Зеленским», — сказал собеседник издания. Далее Келлог отправится в Европу для участия в переговорах.

По информации, предоставленной источником NV, он запланировал присутствие на Мюнхенской конференции по безопасности. Ожидается, что в съезде также примут участие президент Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Как писало URA.RU, Дональд Трамп для урегулирования украинского конфликта намерен оказать давление как на Москву, так и на Киев, рассказал сам спецпосланник Кит Келлог. Доверенное лицо президента США рассчитывает на достижение определенного прогресса в части переговоров за 100 дней, пишет «Национальная служба новостей».

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В середине февраля ожидается приезд в Киев специального посланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога. Он планирует встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Radio NV со ссылкой на источники. «Спецпредставитель Трампа Келлог должен приехать на Украину в середине февраля для встречи с Зеленским», — сказал собеседник издания. Далее Келлог отправится в Европу для участия в переговорах. По информации, предоставленной источником NV, он запланировал присутствие на Мюнхенской конференции по безопасности. Ожидается, что в съезде также примут участие президент Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Как писало URA.RU, Дональд Трамп для урегулирования украинского конфликта намерен оказать давление как на Москву, так и на Киев, рассказал сам спецпосланник Кит Келлог. Доверенное лицо президента США рассчитывает на достижение определенного прогресса в части переговоров за 100 дней, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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