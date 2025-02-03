Келлог хочет приехать в Киев

В середине февраля ожидается приезд в Киев специального посланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога. Он планирует встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Radio NV со ссылкой на источники.
«Спецпредставитель Трампа Келлог должен приехать на Украину в середине февраля для встречи с Зеленским», — сказал собеседник издания. Далее Келлог отправится в Европу для участия в переговорах.
По информации, предоставленной источником NV, он запланировал присутствие на Мюнхенской конференции по безопасности. Ожидается, что в съезде также примут участие президент Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Как писало URA.RU, Дональд Трамп для урегулирования украинского конфликта намерен оказать давление как на Москву, так и на Киев, рассказал сам спецпосланник Кит Келлог. Доверенное лицо президента США рассчитывает на достижение определенного прогресса в части переговоров за 100 дней, пишет «Национальная служба новостей».
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