Трамп пообщается с главным соперником на мировой арене в ближайшие сутки

Президент США Дональд Трамп рассчитывает поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие сутки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«У него есть план поговорить с председателем Си в течение следующих 24 часов», — сообщила Левитт в эфире телеканала Fox News. При этом, она не стала раскрывать подробности.
Ранее Трамп рассматривал возможность посещения Китая в течение первых ста дней своего президентства. Поездка может быть связана со стремлением Трампа укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, особенно после того как дипломатические связи между Вашингтоном и Пекином обострились во время президентства Джо Байдена.
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