03 февраля 2025

Трамп пообщается с главным соперником на мировой арене в ближайшие сутки

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В пресс-службе Белого дома заявили о будущем разговоре Трампа и Цзиньпина
В пресс-службе Белого дома заявили о будущем разговоре Трампа и Цзиньпина Фото:

Президент США Дональд Трамп рассчитывает поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие сутки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«У него есть план поговорить с председателем Си в течение следующих 24 часов», — сообщила Левитт в эфире телеканала Fox News. При этом, она не стала раскрывать подробности. 

Ранее Трамп рассматривал возможность посещения Китая в течение первых ста дней своего президентства. Поездка может быть связана со стремлением Трампа укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, особенно после того как дипломатические связи между Вашингтоном и Пекином обострились во время президентства Джо Байдена.

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Президент США Дональд Трамп рассчитывает поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие сутки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. «У него есть план поговорить с председателем Си в течение следующих 24 часов», — сообщила Левитт в эфире телеканала Fox News. При этом, она не стала раскрывать подробности.  Ранее Трамп рассматривал возможность посещения Китая в течение первых ста дней своего президентства. Поездка может быть связана со стремлением Трампа укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, особенно после того как дипломатические связи между Вашингтоном и Пекином обострились во время президентства Джо Байдена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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