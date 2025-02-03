WSJ: Трамп собирается ликвидировать Министерство образования США

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по упразднению Министерства образования в рамках стратегии сокращения численности федеральных агентств. Об этом сообщает Wall Street Journal.
«Чиновники администрации Трампа обдумывают действия исполнительной власти по роспуску Министерства образования в рамках кампании миллиардера Илона Маска и его союзников по сокращению федеральных агентств и сокращению численности государственных служащих. Чиновники обсудили указ, который закроет все функции агентства, которые прямо не прописаны в законе, или передаст определенные функции другим департаментам, по словам людей, знакомых с этим вопросом», — пишет газета.
По словам источников WSJ, приказ предусматривает разработку законодательного предложения по упразднению департамента. Советники Трампа обсуждают детали указа и сроки.
Белый дом также планирует интегрировать агентство США по международному развитию (USAID) в структуру Государственного департамента, сокращая при этом количество его сотрудников, сообщает телеканал CBS, ссылаясь на источники. Согласно информации, предоставленной СМИ, официальное объявление о данной реформе может быть сделано в ближайшее время. Тем не менее, USAID сохранит свои функции в области оказания гуманитарной помощи. Теперь Марко Рубио будет руководителем USAID.
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