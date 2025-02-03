В ЯНАО всего за день собрали 200 волонтеров для уборки мазута с пляжей Анапы

Директор департамента молодежной политики и ЯНАО Наиль Хайрулин объявил о сборе команды волонтеров с Ямала, которые отправятся очищать побережье Анапы от последствий разлива нефтепродуктов. Всего за день чиновник получил уже 200 заявок на участие.
«За сутки с момента публикации поста получили больше 200 регистраций в команду волонтёров моря и несколько десятков вопросов… Отмечу, что наибольшее число заявок поступило из Салехарда и Ноябрьска — 50 и 30 человек соответственно», — написал Хайрулин в своем telegram-канале.
Уточняется, что поездка запланирована с 1 по 10 марта. Билеты, питание, проживание, спецодежда и инвентарь будут предоставлены бесплатно. Также волонтеров обеспечат бесплатным трансфером до береговой линии и штаба помощи птицам. В команду попадут всего 15 человек. Итоги отбора подведут 12 февраля.
В загрязненном грунте Черного моря нашли самый опасный канцероген — бензапирен. Его норма там превышена более, чем в 20 раз.
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