03 февраля 2025

В ЯНАО всего за день собрали 200 волонтеров для уборки мазута с пляжей Анапы

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего заявок от волонтеров поступило из Салехарда
Больше всего заявок от волонтеров поступило из Салехарда Фото:

Директор департамента молодежной политики и ЯНАО Наиль Хайрулин объявил о сборе команды волонтеров с Ямала, которые отправятся очищать побережье Анапы от последствий разлива нефтепродуктов. Всего за день чиновник получил уже 200 заявок на участие.

«За сутки с момента публикации поста получили больше 200 регистраций в команду волонтёров моря и несколько десятков вопросов… Отмечу, что наибольшее число заявок поступило из Салехарда и Ноябрьска — 50 и 30 человек соответственно», — написал Хайрулин в своем telegram-канале.

Уточняется, что поездка запланирована с 1 по 10 марта. Билеты, питание, проживание, спецодежда и инвентарь будут предоставлены бесплатно. Также волонтеров обеспечат бесплатным трансфером до береговой линии и штаба помощи птицам. В команду попадут всего 15 человек. Итоги отбора подведут 12 февраля.

В загрязненном грунте Черного моря нашли самый опасный канцероген — бензапирен. Его норма там превышена более, чем в 20 раз.

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Директор департамента молодежной политики и ЯНАО Наиль Хайрулин объявил о сборе команды волонтеров с Ямала, которые отправятся очищать побережье Анапы от последствий разлива нефтепродуктов. Всего за день чиновник получил уже 200 заявок на участие. «За сутки с момента публикации поста получили больше 200 регистраций в команду волонтёров моря и несколько десятков вопросов… Отмечу, что наибольшее число заявок поступило из Салехарда и Ноябрьска — 50 и 30 человек соответственно», — написал Хайрулин в своем telegram-канале. Уточняется, что поездка запланирована с 1 по 10 марта. Билеты, питание, проживание, спецодежда и инвентарь будут предоставлены бесплатно. Также волонтеров обеспечат бесплатным трансфером до береговой линии и штаба помощи птицам. В команду попадут всего 15 человек. Итоги отбора подведут 12 февраля. В загрязненном грунте Черного моря нашли самый опасный канцероген — бензапирен. Его норма там превышена более, чем в 20 раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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