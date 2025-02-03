Трюдо: США приостановят введение пошлин в отношении Канады

США приостановит введение импортных пошлин на канадские товары на 30 дней. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после разговора с президентом США Дональдом Трампом.
«Предложенные пошлины будут приостановлены как минимум на 30 дней, пока мы работаем вместе», — говорится в сообщении главы кабмина. Лидеры стран разговаривали по телефону.
Ранее Трамп заявил о введении пошлин на товары из КНР, Канады и Мексики. Пошлины с 1 февраля против Мексики и Канады составят 25%, а против КНР — 10%. В частности, Китай уже заявил о готовности ответить на пошлины Трампа. При этом президент США стремится укрепить отношения с председателем КНР в связи с чем намерен переговорить с ним в ближайшее время, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.