03 февраля 2025

Трюдо: США приостановят введение пошлин в отношении Канады

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трюдо сделал заявление после переговоров с Трампом
Трюдо сделал заявление после переговоров с Трампом Фото:

США приостановит введение импортных пошлин на канадские товары на 30 дней. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после разговора с президентом США Дональдом Трампом. 

«Предложенные пошлины будут приостановлены как минимум на 30 дней, пока мы работаем вместе», — говорится в сообщении главы кабмина. Лидеры стран разговаривали по телефону. 

Ранее Трамп заявил о введении пошлин на товары из КНР, Канады и Мексики. Пошлины с 1 февраля против Мексики и Канады составят 25%, а против КНР — 10%. В частности, Китай уже заявил о готовности ответить на пошлины Трампа. При этом президент США стремится укрепить отношения с председателем КНР в связи с чем намерен переговорить с ним в ближайшее время, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США приостановит введение импортных пошлин на канадские товары на 30 дней. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после разговора с президентом США Дональдом Трампом.  «Предложенные пошлины будут приостановлены как минимум на 30 дней, пока мы работаем вместе», — говорится в сообщении главы кабмина. Лидеры стран разговаривали по телефону.  Ранее Трамп заявил о введении пошлин на товары из КНР, Канады и Мексики. Пошлины с 1 февраля против Мексики и Канады составят 25%, а против КНР — 10%. В частности, Китай уже заявил о готовности ответить на пошлины Трампа. При этом президент США стремится укрепить отношения с председателем КНР в связи с чем намерен переговорить с ним в ближайшее время, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...