03 февраля 2025

Трамп собрал одну из самых молодых администраций в истории

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
П оценке аналитиков, Дональд Трамп «омолодил» свою команду почти на шесть лет
П оценке аналитиков, Дональд Трамп «омолодил» свою команду почти на шесть лет Фото:

Новая команда президента США Дональда Трампа претендует на звание самой молодой администрации за последние четверть века. Сравнительный анализ прошлых лет показал, что средний возраст ближайшего окружения американского лидера — 51,8 года.

«Средний возраст ключевых членов новой администрации Дональда Трампа составляет 51,8 года», — подсчитали «Известия». Для сравнения, средний возраст администрации Джо Байдена (2021–2025) — 57 лет, Барака Обамы на первом и втором сроке (2009–2017) — 57,7 и 56,6 года. В период правления младшего Джорджа Буша (2001–2009) возраст ближайшего окружения составлял 55,2 и 57,6 года.

Инаугурация Трампа прошла 20 января. Подробнее о новых членах его команды — узнаете в публикации URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новая команда президента США Дональда Трампа претендует на звание самой молодой администрации за последние четверть века. Сравнительный анализ прошлых лет показал, что средний возраст ближайшего окружения американского лидера — 51,8 года. «Средний возраст ключевых членов новой администрации Дональда Трампа составляет 51,8 года», — подсчитали «Известия». Для сравнения, средний возраст администрации Джо Байдена (2021–2025) — 57 лет, Барака Обамы на первом и втором сроке (2009–2017) — 57,7 и 56,6 года. В период правления младшего Джорджа Буша (2001–2009) возраст ближайшего окружения составлял 55,2 и 57,6 года. Инаугурация Трампа прошла 20 января. Подробнее о новых членах его команды — узнаете в публикации URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...