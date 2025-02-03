Трамп собрал одну из самых молодых администраций в истории

Новая команда президента США Дональда Трампа претендует на звание самой молодой администрации за последние четверть века. Сравнительный анализ прошлых лет показал, что средний возраст ближайшего окружения американского лидера — 51,8 года.
«Средний возраст ключевых членов новой администрации Дональда Трампа составляет 51,8 года», — подсчитали «Известия». Для сравнения, средний возраст администрации Джо Байдена (2021–2025) — 57 лет, Барака Обамы на первом и втором сроке (2009–2017) — 57,7 и 56,6 года. В период правления младшего Джорджа Буша (2001–2009) возраст ближайшего окружения составлял 55,2 и 57,6 года.
Инаугурация Трампа прошла 20 января. Подробнее о новых членах его команды — узнаете в публикации URA.RU.
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