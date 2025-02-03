03 февраля 2025

Лед покроет дороги в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские трассы обрабатывает спецтехника
Свердловские трассы обрабатывает спецтехника Фото:

В Свердловской области ожидается гололед 4 февраля на дорогах в сторону Перми, Челябинска и Тюмени. Об этом в telegram-каналах трасс сообщило ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 4 февраля местами в Свердловской области ожидается гололедица на дорогах», — говорится в сообщении.

На дорогах круглосуточно работает спецтехника для избежания гололеда. Дорожники просят водителей не препятствовать работникам при обработке трасс.

В феврале гололед на свердловских трассах прогнозировали также 3 числа. Тогда же на Среднем Урале оттепель сменилась на похолодание из-за антициклона. Холодная погода может пролиться до середины месяца.

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В Свердловской области ожидается гололед 4 февраля на дорогах в сторону Перми, Челябинска и Тюмени. Об этом в telegram-каналах трасс сообщило ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 4 февраля местами в Свердловской области ожидается гололедица на дорогах», — говорится в сообщении. На дорогах круглосуточно работает спецтехника для избежания гололеда. Дорожники просят водителей не препятствовать работникам при обработке трасс. В феврале гололед на свердловских трассах прогнозировали также 3 числа. Тогда же на Среднем Урале оттепель сменилась на похолодание из-за антициклона. Холодная погода может пролиться до середины месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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