Лед покроет дороги в Свердловской области

В Свердловской области ожидается гололед 4 февраля на дорогах в сторону Перми, Челябинска и Тюмени. Об этом в telegram-каналах трасс сообщило ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 4 февраля местами в Свердловской области ожидается гололедица на дорогах», — говорится в сообщении.
На дорогах круглосуточно работает спецтехника для избежания гололеда. Дорожники просят водителей не препятствовать работникам при обработке трасс.
В феврале гололед на свердловских трассах прогнозировали также 3 числа. Тогда же на Среднем Урале оттепель сменилась на похолодание из-за антициклона. Холодная погода может пролиться до середины месяца.
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