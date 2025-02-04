Депутат назвал единственный способ, как получать пенсию в 110 тысяч рублей

Депутат Никитин: для пенсии в 110 тысяч рублей нужно 639 пенсионных баллов
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Получать пенсию в 110 тысяч рублей почти невозможно, заявил Никитин
Получать пенсию в 110 тысяч рублей почти невозможно, заявил Никитин Фото:

Чтобы получить пенсию в размере 110 тысяч рублей, требуется накопить 639 пенсионных баллов. О способе получить такую пенсию рассказал депутат Московской областной думы и руководитель Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.

«В 2024 году опрошенные называли достойной пенсией сумму в 110 тысяч рублей. Чтобы получать такую страховую пенсию, за весь трудовой путь нужно набрать 639 баллов», — передает слова Никитина «Газета.Ru».

Он уточнил, что достичь такой пенсии маловероятно, потому что за один год стажа можно получить максимум 10 баллов при заработной плате в 230 тысяч рублей. То есть чтобы была пенсия 110 тысяч, потребуется 64 года непрерывной работы с зарплатой в 230 тысяч рублей.

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Чтобы получить пенсию в размере 110 тысяч рублей, требуется накопить 639 пенсионных баллов. О способе получить такую пенсию рассказал депутат Московской областной думы и руководитель Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин. «В 2024 году опрошенные называли достойной пенсией сумму в 110 тысяч рублей. Чтобы получать такую страховую пенсию, за весь трудовой путь нужно набрать 639 баллов», — передает слова Никитина «Газета.Ru». Он уточнил, что достичь такой пенсии маловероятно, потому что за один год стажа можно получить максимум 10 баллов при заработной плате в 230 тысяч рублей. То есть чтобы была пенсия 110 тысяч, потребуется 64 года непрерывной работы с зарплатой в 230 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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