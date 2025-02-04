Депутат назвал единственный способ, как получать пенсию в 110 тысяч рублей

Чтобы получить пенсию в размере 110 тысяч рублей, требуется накопить 639 пенсионных баллов. О способе получить такую пенсию рассказал депутат Московской областной думы и руководитель Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.
«В 2024 году опрошенные называли достойной пенсией сумму в 110 тысяч рублей. Чтобы получать такую страховую пенсию, за весь трудовой путь нужно набрать 639 баллов», — передает слова Никитина «Газета.Ru».
Он уточнил, что достичь такой пенсии маловероятно, потому что за один год стажа можно получить максимум 10 баллов при заработной плате в 230 тысяч рублей. То есть чтобы была пенсия 110 тысяч, потребуется 64 года непрерывной работы с зарплатой в 230 тысяч рублей.
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