Польша делает вид, что не поняла значения появления российской ракеты «Орешник». С таким заявлением выступил посол России в Польше Сергей Андреев.
«После информации о применении „Орешника“ польские власти сделали вид, что то ли не поняли, о каком оружии идет речь, то ли не обратили внимания», — передает слова Андреева РИА Новости. Он уверен, что как политическое, так и военное руководство Польши понимает последствия появления у России мощного неядерного оружия.
Украина применяла американские и британские ракеты для нанесения ударов по российским территориям, что вызвало ответные действия России, которая нацелилась на украинские объекты военно-промышленного комплекса. В рамках этих операций было проведено испытание системы «Орешник».
Президент РФ Владимир Путин в 2024 году сообщил о начале серийного производства ракетных систем «Орешник». Он напомнил о наличии подготовленных к использованию новейших ракет, передает Pravda.Ru.
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