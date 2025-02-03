03 февраля 2025

В Перми новый автобус-гармошка попал в аварию с такси

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Длинные автобусы ходят в Перми меньше месяца
Длинные автобусы ходят в Перми меньше месяца Фото:

В центре Перми столкнулись машина такси и два пассажирских автобуса, один из которых удлиненная «гармошка». Об аварии на Комсомольском проспекте сообщили очевидцы. Подробности рассказали в Пермгорэлектротрансе.

«На перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Екатерининская произошло ДТП между автобусом Волгабас Сити маршрута №71 и автомобилем такси. Автобус следовал без пассажиров для начала работы на маршруте», — цитирует сайт perm.aif.ru комментарий МУП «Пермгорэлектротранс». После удара машину такси отбросило на автобус-гармошку маршрута №50.

В аварии пострадал водитель такси. По предварительным данным Пермгорэлектротранса, он выехал на красный сигнал светофора.

Автобусы особо большого класса вместимости появились на улицах Перми 19 января. Однако, в первое ДТП такая машина попала еще во время обкатки 7 января. 

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В центре Перми столкнулись машина такси и два пассажирских автобуса, один из которых удлиненная «гармошка». Об аварии на Комсомольском проспекте сообщили очевидцы. Подробности рассказали в Пермгорэлектротрансе. «На перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Екатерининская произошло ДТП между автобусом Волгабас Сити маршрута №71 и автомобилем такси. Автобус следовал без пассажиров для начала работы на маршруте», — цитирует сайт perm.aif.ru комментарий МУП «Пермгорэлектротранс». После удара машину такси отбросило на автобус-гармошку маршрута №50. В аварии пострадал водитель такси. По предварительным данным Пермгорэлектротранса, он выехал на красный сигнал светофора. Автобусы особо большого класса вместимости появились на улицах Перми 19 января. Однако, в первое ДТП такая машина попала еще во время обкатки 7 января. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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