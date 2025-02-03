В Перми новый автобус-гармошка попал в аварию с такси

В центре Перми столкнулись машина такси и два пассажирских автобуса, один из которых удлиненная «гармошка». Об аварии на Комсомольском проспекте сообщили очевидцы. Подробности рассказали в Пермгорэлектротрансе.
«На перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Екатерининская произошло ДТП между автобусом Волгабас Сити маршрута №71 и автомобилем такси. Автобус следовал без пассажиров для начала работы на маршруте», — цитирует сайт perm.aif.ru комментарий МУП «Пермгорэлектротранс». После удара машину такси отбросило на автобус-гармошку маршрута №50.
В аварии пострадал водитель такси. По предварительным данным Пермгорэлектротранса, он выехал на красный сигнал светофора.
Автобусы особо большого класса вместимости появились на улицах Перми 19 января. Однако, в первое ДТП такая машина попала еще во время обкатки 7 января.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!