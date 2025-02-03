Экс-замглавы полиции Челябинской области Федерягин остался под стражей

Бывшего заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Челябинской области Сергея Федерягина, обвиняемого в коррупции, оставили под стражей. По словам его адвоката Сергея Колосовского, они будут обжаловать это решение в кассации.
«Мы считаем решение апелляционной инстанции абсолютно незаконным. Будем обжаловать его в кассации», — сообщил URA.RU Колосовский.
Федерягин был задержан 17 декабря 2024 года сотрудниками УФСБ по региону по подозрению в получении взяток. Следствие считало, что на протяжении нескольких лет он получал откаты от представителя фармацевтической компании. За это он якобы закрывал глаза на продажу рецептурных сильнодействующих лекарственных средств. В основном такие препараты приобретали наркозависимые граждане.
После предъявления обвинений Федерягин был отправлен в СИЗО. Обжалуя это решение, адвокаты выдвинули свою версию: бывшего офицера подставили. По их мнению, сделал это бывший коллега Федерягина по фамилии Яковлев. Якобы мужчина пошел на сделку со следствием, чтобы оставить сына на свободе. Кроме того, защита нашла в деле ряд нестыковок. По их мнению, сопоставление дат в протоколах допроса Бекетова (хозяина аптеки — прим URA.RU) с датами, имеющимися в процессуальных документах, говорит о том, что Федерягин не мог участвовать в коррупционной схеме.
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