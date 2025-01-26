Экс-замглавы полиции Челябинской области Федерягина подставил бывший коллега

27 января 2025 в 13:50 Размер текста - 17 +

В деле Сергея Федерягина появились новые подробности Фото: Павел Сидоров © URA.RU Бывшего заместителя начальника полиции регионального ГУ МВД России Сергея Федерягина, обвиняемого в коррупции, подставил его бывший коллега по фамилии Яковлев. Об этом URA.RU сообщил адвокат экс-полицейского Сергей Колосовский. «Федерягин и Яковлев вместе начинали службу в Советском райотделе милиции. Но если мой подзащитный смог построить карьеру, то Яковлев уволился практически в самом начале пути. После народных волнений в Коркино силовики вышли на местную аптеку, отпускающую товар без рецептов. Выявили, что в роли „решалы“ выступал Яковлев. В ходе разбирательства появилась информация, что его сын работает в органах, и был в курсе коррупционной схемы. Тогда Яковлеву-старшему предложили так называемую сделку: либо задерживают сына, либо он делится информацией о „крупной рыбе“. Яковлев согласился и назвал фамилию Федерягина, с которым изредка выходил на связь по старой памяти», — рассказал URA.RU Колосовский. Адвокат отмечает, что его подзащитный честно отработал в органах. А сейчас оказался крайним в ситуации, к которой не имеет никакого отношения. Федерягин был задержан 17 декабря 2024 года. Его обвинили в получении взяток от представителя фармацевтической компании. По версии следствия, за эти деньги он в течение нескольких лет предоставлял «крышу» владельцам бизнеса, закрывая глаза на продажу рецептурных сильнодействующих лекарственных средств. В основном такие препараты приобретали наркозависимые граждане. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего заместителя начальника полиции регионального ГУ МВД России Сергея Федерягина, обвиняемого в коррупции, подставил его бывший коллега по фамилии Яковлев. Об этом URA.RU сообщил адвокат экс-полицейского Сергей Колосовский. «Федерягин и Яковлев вместе начинали службу в Советском райотделе милиции. Но если мой подзащитный смог построить карьеру, то Яковлев уволился практически в самом начале пути. После народных волнений в Коркино силовики вышли на местную аптеку, отпускающую товар без рецептов. Выявили, что в роли „решалы“ выступал Яковлев. В ходе разбирательства появилась информация, что его сын работает в органах, и был в курсе коррупционной схемы. Тогда Яковлеву-старшему предложили так называемую сделку: либо задерживают сына, либо он делится информацией о „крупной рыбе“. Яковлев согласился и назвал фамилию Федерягина, с которым изредка выходил на связь по старой памяти», — рассказал URA.RU Колосовский. Адвокат отмечает, что его подзащитный честно отработал в органах. А сейчас оказался крайним в ситуации, к которой не имеет никакого отношения. Федерягин был задержан 17 декабря 2024 года. Его обвинили в получении взяток от представителя фармацевтической компании. По версии следствия, за эти деньги он в течение нескольких лет предоставлял «крышу» владельцам бизнеса, закрывая глаза на продажу рецептурных сильнодействующих лекарственных средств. В основном такие препараты приобретали наркозависимые граждане.