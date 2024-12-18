Экс-полицейского, покрывавшего наркоторговлю в Коркино, отправили в СИЗО. Фото, видео

18 декабря 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Сергея Федерягина оставили в СИЗО Фото: Павел Сидоров © URA.RU Центральный райсуд Челябинска арестовал экс-замначальника полиции регионального ГУ МВД России Сергея Федерягина, обвиняемого в получении взяток. Предварительно, за деньги он закрывал глаза на наркоторговлю в Коркино. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала суда, бывший VIP-полицейский пробудет в СИЗО два месяца. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Назначить Федерягину меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, то есть до 17 февраля 2025 года», — зачитала решение судья Елена Кудимова. Федерягин был задержан сотрудниками УФСБ по региону. Вместе со следователями регионального СКР они пришли к нему домой утром 17 декабря. Судя по оперативной съемке, экс-полицейский «гостей» не ждал. По месту жительства, на даче и месте бывшей работы Федерягина провели обыски. Федерягина обвинили в получении крупной взятки суммой не менее 700 тысяч рублей. Деньги, как считает следствие, поступали к нему от руководителя фармацевтической компании на протяжении нескольких лет. За это он закрывал глаза на продажу рецептурных сильнодействующих лекарственных средств в одной из аптек Коркино. В основном услугами такой аптеки пользовались наркозависимые. Федерягин пробудет в СИЗО минимум два месяца Фото: Павел Сидоров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный райсуд Челябинска арестовал экс-замначальника полиции регионального ГУ МВД России Сергея Федерягина, обвиняемого в получении взяток. Предварительно, за деньги он закрывал глаза на наркоторговлю в Коркино. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала суда, бывший VIP-полицейский пробудет в СИЗО два месяца. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Назначить Федерягину меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, то есть до 17 февраля 2025 года», — зачитала решение судья Елена Кудимова. Федерягин был задержан сотрудниками УФСБ по региону. Вместе со следователями регионального СКР они пришли к нему домой утром 17 декабря. Судя по оперативной съемке, экс-полицейский «гостей» не ждал. По месту жительства, на даче и месте бывшей работы Федерягина провели обыски. Федерягина обвинили в получении крупной взятки суммой не менее 700 тысяч рублей. Деньги, как считает следствие, поступали к нему от руководителя фармацевтической компании на протяжении нескольких лет. За это он закрывал глаза на продажу рецептурных сильнодействующих лекарственных средств в одной из аптек Коркино. В основном услугами такой аптеки пользовались наркозависимые.