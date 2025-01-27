Адвокаты выявили ряд нестыковок в деле экс-замглавы челябинской полиции

Адвокаты бывшего заместителя начальника полиции регионального ГУ МВД России Сергея Федерягина, выявили ряд нестыковок в его уголовном деле. По их мнению, все свидетельствует о непричастности экс-силовика к инкриминируемому деянию. Свои доводы они привели в Челябинском облсуде во время рассмотрения жалобы на постановление об избрании меры пресечения.
«Сопоставление дат в протоколах допроса Бекетова (хозяина аптеки — прим URA.RU) с датами, имеющимися в процессуальных документах, говорит о том, что Федерягин в этой схеме участвовать не мог», — заявил в суде адвокат Сергей Колосовский. К своему заявлению он приложил копию допроса Бекетова. По его словам, следователь почему-то скрыл от суда данный протокол.
Оспаривая же меру пресечения Колосовский, привел целый ряд доводов, по которым решение суда первой инстанции должно быть отменено. Начиная от орфографических ошибок в постановлении и заканчивая нарушением УПК.
«При задержании Федерягин добровольно отдает свои телефон и пароли. Протокол обыска свидетельствует о том, что он не намерен создавать препятствий, а наоборот, намерен всячески способствовать расследованию», — отметил юрист.
Также в качестве довода о смягчении меры пресечения Колосовский назвал неудовлетворительное состояние здоровья Федерягина. Он заявил, что его клиент имеет ряд заболеваний, входящих в перечень препятствующих содержанию под стражей. Помимо этого, по словам адвоката, за Федерягина готовы внести залог, а поручиться за него могут руководители крупнейших предприятий Челябинска, титулованные спортсмены и участники СВО.
Федерягина задержали 17 декабря сотрудники регионального управления ФСБ. Его обвинили по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). В доме экс-замначальника провели обыск, сейчас на его имущество наложен арест. По версии следствия, Федерягин с декабря 2021 по март 2023 года регулярно получал взятки на общую сумму не менее 700 тысяч рублей. За вознаграждение экс-силовик закрывал глаза на незаконную продажу рецептурных препаратов в одной из аптек Коркино. Клиентами филиала были страдающие зависимостью от наркотиков. Правоохранители продолжают проводить мероприятия по выявлению других эпизодов в жизни Федерягина.
Адвокаты же уверены, что Федерягина оговорил бывший коллега Яковлев. По словам Колосовского, он сделал это, чтобы спасти сына, также работающего в органах, от колонии.
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