Пятеро детей пострадали в Запорожской области при атаке ВСУ

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ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пятеро детей и водитель автобуса пострадали при атаке ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В Васильевском муниципальном округе зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу. <...> Пять детей получили осколочные ранения», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Помимо детей в результате атаки серьезно пострадал водитель автобуса. Его состояние оценивается как тяжелое.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте действуют оперативные службы.

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Пятеро детей и водитель автобуса пострадали при атаке ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. «В Васильевском муниципальном округе зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу. <...> Пять детей получили осколочные ранения», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Помимо детей в результате атаки серьезно пострадал водитель автобуса. Его состояние оценивается как тяжелое. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте действуют оперативные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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