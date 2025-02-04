Пятеро детей пострадали в Запорожской области при атаке ВСУ

Пятеро детей и водитель автобуса пострадали при атаке ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«В Васильевском муниципальном округе зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу. <...> Пять детей получили осколочные ранения», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Помимо детей в результате атаки серьезно пострадал водитель автобуса. Его состояние оценивается как тяжелое.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте действуют оперативные службы.
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