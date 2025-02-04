Прогноз магнитных бурь на 5 февраля: к чему готовиться метеозависимым

От влияния магнитных бурь не может застраховаться никто. Последствия вспышек на Солнце то и дело ощущают миллионы метеозависимых людей. Чтобы геомагнитная активность не застала врасплох, URA.RU публикует прогноз магнитных бурь на 5 февраля.
Ждать ли магнитную бурю 5 февраля
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, за последние несколько дней на Солнце зафиксировано самое сильное за последние 4 недели усиление активности. За сутки ученые насчитывали до 6 сильных вспышек. Эксперты оценили индекс вспышечной активности в 8.7 баллов из 10.
Тем не менее, магнитосфера Земли 5 февраля обещает быть спокойной. С большой вероятностью, уровень геомагнитной активности останется на «зеленом» уровне в 3 балла по Кр-индексу. Однако ученые предупреждают, что вероятность геомагнитных возмущений оценивается в 25%, а шанс магнитной бури составляет 12%.
Прогноз магнитных бурь на февраль
В течение февраля магнитосфера Земли останется спокойной. Лишь в конце месяца, начиная с 27 числа, эксперты прогнозируют «оранжевый» уровень геомагнитной активности. В возбужденном состоянии магнитосфера продержится несколько дней.
Однако прогноз на месяц вперед может оказаться неточным. В феврале могут случиться и другие вспышки геомагнитной активности. Поэтому метеозависимым людям лучше проверять прогнозы на ближайшие несколько дней, чтобы быть готовыми к магнитным бурям.
Кто чаще всего страдает из-за магнитных бурь
Множество людей по всему миру страдают от метеозависимости. Врачи отмечают, что примерно 30% населения Земли ощущают на себе последствия вспышек на Солнце. Обычно с проблемами из-за геомагнитной активности сталкиваются люди старше 50 лет, а также те, кто страдает от проблем с сердцем, давлением и другими хроническими заболеваниями. Среди главных симптомов метеозависимости: проблемы с концентрацией внимания, головная боль, нарушение сна и общая слабость.
Что делать метеозависимым
Для того, чтобы снизить реакцию организма на магнитные бури, врачи советуют придерживаться здорового образа жизни и держать организм в тонусе. Чтобы не страдать от геомагнитной активности, эксперты рекомендуют:
- наладить режим сна и регулярно высыпаться;
- питаться разнообразно и регулярно, добавляя в рацион богатые витаминами и минералами продукты;
- пить много обычной воды;
- заниматься физической активностью на регулярной основе.
Благодаря этим простым правилам метеозависимые люди смогут проще переживать вспышки на Солнце. Если, несмотря на здоровый образ жизни, геомагнитная активность продолжает доставлять проблемы, то стоит обратиться в больницу. Метеозависимость может оказаться одним из симптомов еще не выявленного хронического заболевания.
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