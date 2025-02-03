03 февраля 2025

В Челябинске умерла экс-главврач областной детской больницы Галина Киреева

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Заседание совета депутатов Центрального района. Челябинск, киреева галина
Киреева ушла с поста главврача в декабре 2024 года (архивное фото) Фото:

В Челябинске скончалась Галина Киреева, бывший главврач детской областной больницы, заслуженный врач РФ, Почетный гражданин города. Соболезнования выразил губернатор региона Алексей Текслер, сообщила пресс-служба правительства области.

«Уход из жизни Галины Николаевны Киреевой — горькая утрата и большая потеря для медицинского сообщества и всей Челябинской области. Галина Николаевна вложила всю душу и энергию в развитие Челябинской областной детской клинической больницы, которую возглавляла почти 15 лет», — выразил соболезнования Текслер. Его слова цитирует пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. Память об этом замечательном человеке, талантливом организаторе здравоохранения и прекрасном детском враче навсегда останется в наших сердцах, уверен он.

Киреева прошла путь от врача-педиатра участковой районной больницы до главного врача одной из ведущих детских учреждений Урала. В отставку с поста главврача она ушла в декабре 2024 года и заняла пост президента больницы. Под руководством Киреевой широкое распространение в учреждении получила высокотехнологичная медицинская помощь — неонатальная хирургия, абдоминальная и торакальная хирургия. Указом президента страны в 2024 году Киреева награждена орденом Пирогова, который стал первым в России специализированным орденом за заслуги в области медицины.

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В Челябинске скончалась Галина Киреева, бывший главврач детской областной больницы, заслуженный врач РФ, Почетный гражданин города. Соболезнования выразил губернатор региона Алексей Текслер, сообщила пресс-служба правительства области. «Уход из жизни Галины Николаевны Киреевой — горькая утрата и большая потеря для медицинского сообщества и всей Челябинской области. Галина Николаевна вложила всю душу и энергию в развитие Челябинской областной детской клинической больницы, которую возглавляла почти 15 лет», — выразил соболезнования Текслер. Его слова цитирует пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. Память об этом замечательном человеке, талантливом организаторе здравоохранения и прекрасном детском враче навсегда останется в наших сердцах, уверен он. Киреева прошла путь от врача-педиатра участковой районной больницы до главного врача одной из ведущих детских учреждений Урала. В отставку с поста главврача она ушла в декабре 2024 года и заняла пост президента больницы. Под руководством Киреевой широкое распространение в учреждении получила высокотехнологичная медицинская помощь — неонатальная хирургия, абдоминальная и торакальная хирургия. Указом президента страны в 2024 году Киреева награждена орденом Пирогова, который стал первым в России специализированным орденом за заслуги в области медицины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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