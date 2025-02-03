03 февраля 2025

Пермяки стали больше хранить денег в банках

Пермский край занял 36 место по объему банковских вкладов в стране
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объем банковских вкладов увеличился на 23%
Объем банковских вкладов увеличился на 23% Фото:

Объем вкладов жителей Прикамья в банках за год увеличился на 23%. Такие данные содержатся в исследовании РИА Рейтинга на основе данных Росстата и Банка России.

«Объем вкладов на душу населения в Пермском крае на 1 января 2025 года составляет 287 тысяч рублей. За прошедший год объем вкладов вырос на 23,6%», — говорится в исследовании. Год назад объем вкладов составлял чуть более 232 тысяч рублей на каждого жителя Прикамья.

Средний объем вкладов на одного жителя между регионами отличается в 71 раз. Пермский край по объемам за год опустился с 35 на 36 место. Москва, как и ранее, лидирует в рейтинге. Средний москвич имеет на вкладах боле 1,74 млн рублей. Житель Санкт — Петербурга — 834 тысячи. Это вторая позиция в рейтинге. Меньше всего средств на вкладах в Чечне (29,6 тысяч рублей) и Ингушетии (24,9 тысяч).

Ранее URA.RU сообщало, что объем средств на счетах жителей Пермского края достиг исторического максимума. Пермяки накопили более 600 млрд рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Объем вкладов жителей Прикамья в банках за год увеличился на 23%. Такие данные содержатся в исследовании РИА Рейтинга на основе данных Росстата и Банка России. «Объем вкладов на душу населения в Пермском крае на 1 января 2025 года составляет 287 тысяч рублей. За прошедший год объем вкладов вырос на 23,6%», — говорится в исследовании. Год назад объем вкладов составлял чуть более 232 тысяч рублей на каждого жителя Прикамья. Средний объем вкладов на одного жителя между регионами отличается в 71 раз. Пермский край по объемам за год опустился с 35 на 36 место. Москва, как и ранее, лидирует в рейтинге. Средний москвич имеет на вкладах боле 1,74 млн рублей. Житель Санкт — Петербурга — 834 тысячи. Это вторая позиция в рейтинге. Меньше всего средств на вкладах в Чечне (29,6 тысяч рублей) и Ингушетии (24,9 тысяч). Ранее URA.RU сообщало, что объем средств на счетах жителей Пермского края достиг исторического максимума. Пермяки накопили более 600 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...