Пермяки стали больше хранить денег в банках

Объем вкладов жителей Прикамья в банках за год увеличился на 23%. Такие данные содержатся в исследовании РИА Рейтинга на основе данных Росстата и Банка России.
«Объем вкладов на душу населения в Пермском крае на 1 января 2025 года составляет 287 тысяч рублей. За прошедший год объем вкладов вырос на 23,6%», — говорится в исследовании. Год назад объем вкладов составлял чуть более 232 тысяч рублей на каждого жителя Прикамья.
Средний объем вкладов на одного жителя между регионами отличается в 71 раз. Пермский край по объемам за год опустился с 35 на 36 место. Москва, как и ранее, лидирует в рейтинге. Средний москвич имеет на вкладах боле 1,74 млн рублей. Житель Санкт — Петербурга — 834 тысячи. Это вторая позиция в рейтинге. Меньше всего средств на вкладах в Чечне (29,6 тысяч рублей) и Ингушетии (24,9 тысяч).
Ранее URA.RU сообщало, что объем средств на счетах жителей Пермского края достиг исторического максимума. Пермяки накопили более 600 млрд рублей.
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