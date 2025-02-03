Профессор Пермского университета оценил опасность весеннего половодья в крае

В Пермском крае высокого половодья весной ожидать не стоит. Но, при этом талых вод в реки попадет больше, чем в прошлом сезоне. Такой прогноз URA.RU дал профессор Пермского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов.
«Ситуация двоякая — с одной стороны были очень сухие сентябрь и октябрь, запасы влаги в почве вследствие этого меньше нормы, а это ключевой фактор. С другой стороны, много осадков зимой, но аномально много только на севере и востоке. Так что условий для высокого половодья нет, но приток в водохранилище ожидается выше, чем в последние два года, за счет обильного снегонакопления на севере и востоке края», — пояснил Шихов.
В 2024 году весенний паводок прошел относительно спокойно. Однако, подтопленными оказались десятки приусадебных участков, например, в Чусовском и Александровском округах. Также подтопило низководные мосты в Кунгурском округе.
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