03 февраля 2025

Профессор Пермского университета оценил опасность весеннего половодья в крае

Профессор Шихов: приток талых вод в пермские реки будет выше, чем в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Воды будет больше, но без потопа (архивное фото)
Воды будет больше, но без потопа (архивное фото) Фото:

В Пермском крае высокого половодья весной ожидать не стоит. Но, при этом талых вод в реки попадет больше, чем в прошлом сезоне. Такой прогноз URA.RU дал профессор Пермского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов.

«Ситуация двоякая — с одной стороны были очень сухие сентябрь и октябрь, запасы влаги в почве вследствие этого меньше нормы, а это ключевой фактор. С другой стороны, много осадков зимой, но аномально много только на севере и востоке. Так что условий для высокого половодья нет, но приток в водохранилище ожидается выше, чем в последние два года, за счет обильного снегонакопления на севере и востоке края», — пояснил Шихов.

В 2024 году весенний паводок прошел относительно спокойно. Однако, подтопленными оказались десятки приусадебных участков, например, в Чусовском и Александровском округах. Также подтопило низководные мосты в Кунгурском округе. 

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В Пермском крае высокого половодья весной ожидать не стоит. Но, при этом талых вод в реки попадет больше, чем в прошлом сезоне. Такой прогноз URA.RU дал профессор Пермского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов. «Ситуация двоякая — с одной стороны были очень сухие сентябрь и октябрь, запасы влаги в почве вследствие этого меньше нормы, а это ключевой фактор. С другой стороны, много осадков зимой, но аномально много только на севере и востоке. Так что условий для высокого половодья нет, но приток в водохранилище ожидается выше, чем в последние два года, за счет обильного снегонакопления на севере и востоке края», — пояснил Шихов. В 2024 году весенний паводок прошел относительно спокойно. Однако, подтопленными оказались десятки приусадебных участков, например, в Чусовском и Александровском округах. Также подтопило низководные мосты в Кунгурском округе. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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